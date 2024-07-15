記者潘慧中／綜合報導
逸歡曾是《大學生了沒》班底，目前是KOL的她不時會和粉絲分享生活點滴。她15日便在社群網站透露，站在東區路邊等車時，突然被一旁的男店員「往我手上倒去角質鹽」，沒想太多進去洗完手後，她徹底無言了，「強迫消費一個誇張！有經過的要小心，可能也會被強迫消費！」
▲逸歡分享在東區路邊等車的誇張經歷。（圖／翻攝自Threads／clinaliu）
逸歡透露當時正好在路邊等車，有一位男生突然上前詢問「鞋哪買很好看」，對方老闆隨後也加入對話、稱讚她的穿著。她當下本想熱心地分享購鞋網站，未料對方突然在她手上倒去角質鹽，並叫她進店洗手。
▲逸歡手上突然被倒鹽。（圖／翻攝自Instagram／clinaliu）
逸歡一開始不疑有他，「因為手上那個鹽真的很麻煩」，怎料進店後，老闆開始介紹產品，並給她塗抹了其他產品。當她表明真的要離開時，老闆竟要她快速結帳，「看要買這組8000的還是單罐2999的。」
▲逸歡被強迫推銷。（圖／翻攝自Instagram／clinaliu）
儘管逸歡當場婉拒，老闆仍不死心追問「不然妳最喜歡哪罐」，她被逼做選擇後，對方居然說「那妳買這罐就好」，讓她徹底無言，直接氣到頭也不回地跑上車，「真是抱歉遇到我，金牛座是不可能花錢買對我來說是垃圾的東西。」
逸歡Threads全文：
不知道有沒有人有一樣經驗
我在路邊等車
有個男的過來問我鞋哪買很好看
結果他老闆就一起過來
說我穿的很好看吧哩巴拉
我還想說很熱心把鞋子網站開給他
結果突然往我手上倒去角質鹽
叫我去店裡洗手
男店員一直說不用
買老闆就是叫你進去洗個手而已～
我不疑有他因為手上那個鹽真的很麻煩
進去開始介紹產品然後又抹了其他東西
：我車到了，我真的要走了!!!
老闆：好那你快速結帳
看要買這組8000的還是單罐2999的
？？？我又沒有說要買
我：真不好意思我真的來不及
老闆：不然你最喜歡哪罐
我：鹽吧
老闆：好那你買這罐就好
？？ 我真的超無言欸！
強迫消費一個誇張
真是抱歉遇到我
金牛座是不可能花錢買對我來說是垃圾的東西
頭也不回頭的跑上車了
有經過的要小心
可能也會被強迫消費
（在東區享鴨旁邊
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