記者潘慧中／綜合報導

逸歡曾是《大學生了沒》班底，目前是KOL的她不時會和粉絲分享生活點滴。她15日便在社群網站透露，站在東區路邊等車時，突然被一旁的男店員「往我手上倒去角質鹽」，沒想太多進去洗完手後，她徹底無言了，「強迫消費一個誇張！有經過的要小心，可能也會被強迫消費！」

▲逸歡分享在東區路邊等車的誇張經歷。（圖／翻攝自Threads／clinaliu）



逸歡透露當時正好在路邊等車，有一位男生突然上前詢問「鞋哪買很好看」，對方老闆隨後也加入對話、稱讚她的穿著。她當下本想熱心地分享購鞋網站，未料對方突然在她手上倒去角質鹽，並叫她進店洗手。

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▲逸歡手上突然被倒鹽。（圖／翻攝自Instagram／clinaliu）



逸歡一開始不疑有他，「因為手上那個鹽真的很麻煩」，怎料進店後，老闆開始介紹產品，並給她塗抹了其他產品。當她表明真的要離開時，老闆竟要她快速結帳，「看要買這組8000的還是單罐2999的。」

▲逸歡被強迫推銷。（圖／翻攝自Instagram／clinaliu）



儘管逸歡當場婉拒，老闆仍不死心追問「不然妳最喜歡哪罐」，她被逼做選擇後，對方居然說「那妳買這罐就好」，讓她徹底無言，直接氣到頭也不回地跑上車，「真是抱歉遇到我，金牛座是不可能花錢買對我來說是垃圾的東西。」

逸歡Threads全文：

不知道有沒有人有一樣經驗

我在路邊等車

有個男的過來問我鞋哪買很好看

結果他老闆就一起過來

說我穿的很好看吧哩巴拉

我還想說很熱心把鞋子網站開給他

結果突然往我手上倒去角質鹽

叫我去店裡洗手

男店員一直說不用

買老闆就是叫你進去洗個手而已～

我不疑有他因為手上那個鹽真的很麻煩

進去開始介紹產品然後又抹了其他東西

：我車到了，我真的要走了!!!

老闆：好那你快速結帳

看要買這組8000的還是單罐2999的

？？？我又沒有說要買

我：真不好意思我真的來不及

老闆：不然你最喜歡哪罐

我：鹽吧

老闆：好那你買這罐就好

？？ 我真的超無言欸！

強迫消費一個誇張

真是抱歉遇到我

金牛座是不可能花錢買對我來說是垃圾的東西

頭也不回頭的跑上車了

有經過的要小心

可能也會被強迫消費

（在東區享鴨旁邊