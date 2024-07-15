SEVENTEEN衰遭指「用AI創作」！　Woozi霸氣駁斥：全都親手寫

記者張筱涵／綜合報導

SEVENTEEN成員Woozi主要負責作詞作曲，怎料卻被BBC指是用AI生成歌詞，對此，他本人親自在14日晚間透過Instagram限時動態否認，以韓英文寫下：「SEVENTEEN所有音樂作品都是『人類創作者』親手作詞作曲的。」

▲SEVENTEEN擁有出眾的唱跳實力又會創作，被稱為全方位團體。（圖／翻攝自X／pledis_17）



Woozi於14日晚間以黑底白字的形式回應，一句話澄清從未使用AI創作歌曲：「SEVENTEEN所有音樂作品都是『人類創作者』親手作詞作曲的。」他會突然這樣說，主要是因為外媒《BBC》在報導中說，SEVENTEEN〈MAESTRO〉的MV和歌詞都有包含AI生成的歌詞和場景。

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▲Woozi否認用AI創作。（圖／翻攝自Instagram／woozi_universefactory）



▲Woozi是SEVENTEEN創作主力。（圖／翻攝自X／pledis_17）



報導中存在誤會的部分是，Woozi曾在記者會提過，「曾練習過用AI作曲，比起對新技術的發展感到不平，不如想跟技術一同發展」。《BBC》將這句話誤解成Woozi使用了AI來創作，但其實他只是嘗試和練習，並沒有實際應用在音樂作品上，而這次的〈MAESTRO〉唯一有用到AI技術的也只有MV預告。

經紀公司Pledis娛樂也出面再次澄清：「報導內容說SEVENTEEN曲目的歌詞是用AI寫的並不是事實，請更正報導。」