李玟驟然離世1週年！　「生前遺作曝光」粉一聽全鼻酸

▲ CoCo李玟遺作曝光。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

天后李玟去年7月5日離世，享年48歲，引來粉絲一片震驚與不捨，近來也推出遺作《Always On My Mind》，是CoCo重新演譯媽媽的偶像貓王唱紅的經典歌曲，事母至孝的CoCo曾經在母親節發文說「媽媽就是我的世界(My mom is the world to me)」，在選曲時也選了媽媽的最愛來表達心聲。這首1972年發行的歌曲原是貓王與前妻仳離之後推出，歌詞中表達「失去後才知道珍惜」的深情與遺憾：也許我沒有時刻陪伴在你身旁，或是即時表達我的愛，但是你永遠在我心上。

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▲ CoCo李玟去年逝世。（圖／索尼音樂提供）



冥冥之中，這首歌也彷彿是CoCo李玟與歌迷之間的交流，熱情溫暖的CoCo，一直將歌迷記掛在心上，而她留下的這首歌，也唱出了所有歌迷們對CoCo的愛與思念，將會一直在大家的心上。

今年是CoCo李玟出道30周年，粉絲對她的思念及追想從未間斷，粉絲也衷心期盼可以聽見更多CoCo未曾釋出的作品，就在今年，CoCo生前已錄製完畢，但尚未出版的經典翻唱歌曲錄音，將陸續面世並出版專輯，這些經典歌曲是由CoCo自己擔任製作人，從2016年開始陸續製作，CoCo挑選自己與家人喜愛的歌、抒發心情的歌，以及對當代有深刻影響的經典歌曲，以自己的想法重新詮釋。

在6月15日CoCo李玟出道30周年紀念日當天，由Carol李秋林 & Nancy李思林 & CoCo李玟三姐妹合唱的「珍惜今天(When Will I See You Again)」已搶先釋出，這是繼1997年「我的翅膀」之後，李家三位姐妹再度充滿互相支持陪伴的真摯正能量合唱。

