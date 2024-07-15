蕾菈尪去完S2O「醉倒電梯」濺血畫面曝！她嚇飆髒話…秒衝出求救

記者潘慧中／綜合報導

蕾菈最近和老公湯宇一起前往「S2O Taiwan潑水音樂節」，拍攝完一系列辣照後，原本想去信義區晃一晃，未料因為另一半喝得太醉，她只好回家，「我絕對可以榮登最好老婆，脾氣好又會照顧人。」

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▲湯宇醉倒電梯，膝蓋還突然出現不明傷口。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

照片中，可以看到蕾菈紮起高馬尾，身穿印有蛇皮圖案的泳裝，正面深V剪裁辣露豐滿上圍，下半身搭配高腰短褲，展現穠纖合度的雙腿線條。

▲蕾菈美美現身S2O。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



但美照的背後，其實藏有一段故事。蕾菈透露在活動現場時，只喝白蘭地的她完全沒醉意，怎知老公喝超醉，她只好打消去信義區的念頭，帶另一半回家，「自己一人從家樓下帶他回家，我要更努力健身了，不然真扛不動這70幾公斤的豬。」

▲蕾菈細心照顧喝醉的湯宇。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈在社群網站上傳湯宇醉到站不穩、直接倒在電梯的影片，看到老公膝蓋流血出現傷口時，她嚇到飆髒話，馬上衝出電梯通知婆婆，「他還是不敢讓他媽擔心的，不過最後我還是去叫了湯母。」

▲蕾菈回家還幫湯宇擦腳。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

蕾菈IG全文：

S2O照顧老公成就解鎖

全程只喝白蘭地的我完全沒酒意

原本還想去信義晃晃的

這個人薯條只好帶他回家

下次再喝這麼醉試試看

我一定把你丟在路邊