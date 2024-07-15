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殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！她一查資料矇了：可能會被砲 掀網蓋樓

記者潘慧中／綜合報導

新北市三重區28歲員警黃瑋震日前被吸毒駕駛撞車而殉職，未料妻子14日在社群網站發文後，因留下個人郵局帳號掀起爭議。對此，昔日的職籃啦啦隊正妹豆芽（Sandy；林裕庭）好奇發文詢問網友：「有違法嗎？」

▲▼豆芽,Sandy,。（圖／翻攝自Threads／sandy_doya）

▲豆芽發文。（圖／翻攝自Threads／sandy_doya）

雖然覺得可能會被罵，但豆芽還是上網搜尋了相關資料，「說私下募資違法的人，基本上，是『公益勸募』這種目的，然後私下進行募款的才會違法。『群眾募資』因為群眾募資還不涉及公益，除少數情形外，我國目前並未對群眾募資建立事前的監管機制。」

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▲豆芽上網查完資料還是有點矇，於是決定詢問是否有網友了解這方面的事。（圖／翻攝自Instagram／sandy_doya）

因此，豆芽認真想知道黃瑋震遺孀的行為是否違法，「但如果違法，三重警局都證實了是真實的帳號幹嘛不抓？」她也強調並無其他意思，「有不同意見可以來討論，因為我是真的在想說有違法嗎。」

面對爭議，黃瑋震遺孀15日再度發文感嘆，「昨天發生了一件大事，是我不好，我沒有處理好，結果導致很多聲音等等的」，她強調並沒有要藉此利用人，「我很難受，我如果可以換你回來我跟兒子身邊，我什麼都換，只求你能回來繼續當我老公當兒子的爸爸。」

▲黃瑋震遺孀強調並沒有要利用任何人。（圖／記者戴上容翻攝）

雖然各方想法不盡相同，但國人大多抱持同情，並譴責吸毒駕駛。YouTuber「一隻阿圓」便在Threads火大直言：「三重執勤殉職事件真的讓人好氣，別人家庭直接破碎，到底要拿什麼賠人家？真的不要鬧了！」

▲▼一隻阿圓火大發文。（圖／翻攝自Instagram、Threads／nanaciaociao）

▲▼一隻阿圓。（圖／翻攝自Threads／nanaciaociao）

豆芽Threads全文：

我覺得我可能會被砲，但我上網查了一下，
說私下募資違法的人，基本上，是「公益勸募」這種目的，然後後私下進行募款的才會違法。
「群眾募資」因為群眾募資還不涉及公益，除少數情形外，我國目前並未對群眾募資建立事前的監管機制。
所以其實那個人算違法嗎，但如果違法，
三重警局都證實了是真實的帳號幹嘛不抓。
有不同意見可以來討論，因為我是真的在想說有違法嗎

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三重警, 豆芽, Sandy, 林裕庭

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