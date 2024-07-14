玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星香儂陶荷堤（Shannen Doherty）2015年確診乳癌，對抗病魔至今長達9年，於14日證實不敵癌魔離世，享年53歲。她曾因演出人氣影集《飛越比佛利》中布蘭達一角爆紅，甜美外型讓她初嚐走紅滋味，是當年紅極一時的偶像女星。

▲香儂陶荷堤（左）不敵病魔離世，享年53歲。（翻攝自IMDb）

香儂陶荷堤的發言人萊斯莉斯隆（Leslie Sloane）對外聲明表示：「我以沉重的心情告知香儂道荷堤的離世消息。」並說道「她在與疾病抗爭多年後，於7月13日星期六不敵癌症去世」，此外她還透露香儂道荷堤在摯愛的家人以及愛犬的陪伴下離開人世，且強調「家屬請求大家給予隱私，讓他們能夠在平靜中哀悼。」

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▲香儂陶荷堤在家人陪伴下離世。（圖／翻攝自Shannen Doherty Instagram）

香儂陶荷堤（Shannen Doherty）曾演出《飛越比佛利》爆紅，她於2011年梅開三度，2015年被診斷出罹患乳癌，雖然一度康復，但2020年再度復發，且來到第四期，癌細胞擴散至腦部，她因此情緒一度崩潰，但仍堅強打起精神，在Instagram與粉絲分享抗癌過程，然而老公卻在她病得最痛苦時出軌，讓她憤而決定於2023年提出離婚。