ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢女星香儂陶荷堤（Shannen Doherty）2015年確診乳癌，對抗病魔至今長達9年，於14日證實不敵癌魔離世，享年53歲。她曾因演出人氣影集《飛越比佛利》中布蘭達一角爆紅，甜美外型讓她初嚐走紅滋味，是當年紅極一時的偶像女星。

▲香儂道荷蒂（左）與傑森普里斯萊是「飛越比佛利」最讓人難忘的雙胞胎兄妹檔。（翻攝自IMDb）

▲香儂陶荷堤（左）不敵病魔離世，享年53歲。（翻攝自IMDb）

香儂陶荷堤的發言人萊斯莉斯隆（Leslie Sloane）對外聲明表示：「我以沉重的心情告知香儂道荷堤的離世消息。」並說道「她在與疾病抗爭多年後，於7月13日星期六不敵癌症去世」，此外她還透露香儂道荷堤在摯愛的家人以及愛犬的陪伴下離開人世，且強調「家屬請求大家給予隱私，讓他們能夠在平靜中哀悼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲香儂陶荷堤在家人陪伴下離世。（圖／翻攝自Shannen Doherty Instagram、imdb）

▲香儂陶荷堤在家人陪伴下離世。（圖／翻攝自Shannen Doherty Instagram）

香儂陶荷堤（Shannen Doherty）曾演出《飛越比佛利》爆紅，她於2011年梅開三度，2015年被診斷出罹患乳癌，雖然一度康復，但2020年再度復發，且來到第四期，癌細胞擴散至腦部，她因此情緒一度崩潰，但仍堅強打起精神，在Instagram與粉絲分享抗癌過程，然而老公卻在她病得最痛苦時出軌，讓她憤而決定於2023年提出離婚。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒屋虎」悲喊：還想再緊抱著你

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒屋虎」悲喊：還想再緊抱著你

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲

玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒屋虎」悲喊：還想再緊抱著你

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Shannen Doherty

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 狄鶯「理解別人就是善待自己」！　長文吐真實心境
  2. 玉女偶像殞落！《飛越比佛利》香儂陶荷堤不敵癌魔離世　享年53歲
  3. Marz23巡演收「海量內衣」！　霸氣喊：敢丟我敢捐
  4. 鄭凱云再發聲！　正向喊「明天要變得更好」親曝真實心境
  5. MAMAMOO頌樂感性「台灣給予我太大的愛」　泛淚致謝：老婆～水某
  6. 蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒屋虎」悲喊：還想再緊抱著你
  7. 「跌倒女神」柳柳瘦13公斤　爸爸偷支持她忍不住哭了
  8. 孫生被控性騷再發聲「是我愚蠢」！　認太多女生貼：要更仔細審核
  9. 郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家
  10. 胡瓜被壓制在地　籃籃一腳踩頭上大哥失尊嚴

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366