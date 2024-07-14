楊繡惠淚崩找父母談身後事！　曝請友人找地「全家人都可以在一起」

記者孟育民／台北報導

59歲資深藝人楊繡惠名下擁有多個房產，去年才砸9000萬元在三重買下兩房，更在今年在台中置產買下黃金三角窗店面，靠自己努力希望讓年邁的父母安享晚年。她日前錄製節節目《單身行不行》，坦言爸爸在50歲因為健康因素退休，她扛下家計，過去拼命賺錢，什麼工作都接，甚至趕拍八點檔累到開車一半差點睡著，「我就煞車前面是斷崖，那時候我全身都麻了。」後來讓她決定不再拿命工作。

▲楊繡惠曾為了賺錢，差點不要命。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

她也透露不再上外景節目，想放慢腳步多陪家人：「我要有健康的身體才能陪我爸媽久一點，我的願望就是我爸媽可以隨時想出國就出國。」就算爸爸健康出問題，她也會想盡辦法，讓爸爸可以安心出國，「我的媽媽到現在一直都很感恩，說我是老天爺給她的一個禮物，我希望我的爸媽幸福快樂，因為我沒有小孩，我有房子我買一間，我一定會買一間我哥哥的，我姊姊跟我住，她以後的養老基金我會幫她弄好，我一年都會撥一點錢給她，讓她沒有後顧之憂，我的家庭幸福，我才會快樂！」

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▲楊繡惠希望全家人都好。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

孝順的楊繡惠自爆現在還有門禁，家人到現在還會擔憂她的安全，她哽咽說：「我爸爸90歲了，我媽媽也86歲了，我一直每天在心理建設，有一天如果怎麼了，我一定要鎮定，我要怎麼處理他們的事，我希望我的爸爸媽媽是不要分開的，但我也希望我以後也不想跟他們分開。」

▲▼楊繡惠找爸媽談身後事，提前做好準備。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

她說有先跟媽媽談過身後事，希望聽聽媽媽的意見，而不是將來用擲筊的，講到一半她忍不住落淚，「我希望我是把我媽媽不管是土葬還是花葬也好，我希望我爸爸媽媽的神主牌是放在廟裡面，因為後代子孫會不會來拜你不知道，但你在佛祖旁邊讓我覺得安心，我媽說好。」她說現在有請朋友找一塊地，未來可以放全家族，這樣就永遠不會分開，「我媽說靠山靠海都行，只要大家可以在一起。」

▲楊繡惠講到落淚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）