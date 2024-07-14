ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊繡惠淚崩找父母談身後事！　曝請友人找地「全家人都可以在一起」

記者孟育民／台北報導

59歲資深藝人楊繡惠名下擁有多個房產，去年才砸9000萬元在三重買下兩房，更在今年在台中置產買下黃金三角窗店面，靠自己努力希望讓年邁的父母安享晚年。她日前錄製節節目《單身行不行》，坦言爸爸在50歲因為健康因素退休，她扛下家計，過去拼命賺錢，什麼工作都接，甚至趕拍八點檔累到開車一半差點睡著，「我就煞車前面是斷崖，那時候我全身都麻了。」後來讓她決定不再拿命工作。

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲楊繡惠曾為了賺錢，差點不要命。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

她也透露不再上外景節目，想放慢腳步多陪家人：「我要有健康的身體才能陪我爸媽久一點，我的願望就是我爸媽可以隨時想出國就出國。」就算爸爸健康出問題，她也會想盡辦法，讓爸爸可以安心出國，「我的媽媽到現在一直都很感恩，說我是老天爺給她的一個禮物，我希望我的爸媽幸福快樂，因為我沒有小孩，我有房子我買一間，我一定會買一間我哥哥的，我姊姊跟我住，她以後的養老基金我會幫她弄好，我一年都會撥一點錢給她，讓她沒有後顧之憂，我的家庭幸福，我才會快樂！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲楊繡惠希望全家人都好。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

孝順的楊繡惠自爆現在還有門禁，家人到現在還會擔憂她的安全，她哽咽說：「我爸爸90歲了，我媽媽也86歲了，我一直每天在心理建設，有一天如果怎麼了，我一定要鎮定，我要怎麼處理他們的事，我希望我的爸爸媽媽是不要分開的，但我也希望我以後也不想跟他們分開。」

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼楊繡惠找爸媽談身後事，提前做好準備。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

她說有先跟媽媽談過身後事，希望聽聽媽媽的意見，而不是將來用擲筊的，講到一半她忍不住落淚，「我希望我是把我媽媽不管是土葬還是花葬也好，我希望我爸爸媽媽的神主牌是放在廟裡面，因為後代子孫會不會來拜你不知道，但你在佛祖旁邊讓我覺得安心，我媽說好。」她說現在有請朋友找一塊地，未來可以放全家族，這樣就永遠不會分開，「我媽說靠山靠海都行，只要大家可以在一起。」

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲楊繡惠講到落淚。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

推薦閱讀

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨結婚5月「簽下離婚協議書」！導火線是婆媳糾紛：很煩　結局傻眼了

快訊／黃子韜認愛徐藝洋！　PO「海邊激吻照」放閃：願我們永遠是我們

許允樂S2O脫了！比基尼「快包不住激辣上圍」 1.6萬人朝聖讚爆

前任泫雅閃婚！DAWN刪光7年回憶、剩15則貼文　曾說身邊有人也愛她

唐治平現身信義區！頂烈日在101街頭徘徊「抬頭呆望著天空」

郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

29歲帥哥港星罹罕癌1年病逝！　「3天前寫好遺書」悲道別：在等待死亡

陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

2024下半年「3生肖」須避免衝突！　屬狗注意損財又犯小人

獨／瘦子老婆預產期前「超圓孕肚」曝　週末現身大安…他全程守護

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊繡惠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 孫生被控性騷再發聲「是我愚蠢」！　認太多女生貼：要更仔細審核
  2. 郭品超回山東尋根！感嘆「中國台灣只是身體歸宿」：不是靈魂的家
  3. 胡瓜被壓制在地　籃籃一腳踩頭上大哥失尊嚴
  4. 公開入珠照遭疑不尊重老婆！　鳳梨直球對決酸民：管好你自己
  5. 楊繡惠淚崩找父母談身後事！　曝請友人找地「全家人都可以在一起」
  6. 黃子韜認愛徐藝洋全網狂嘲！「嘴硬黑歷史被挖」遭酸：談個戀愛像拉稀
  7. 最強綠葉！51歲中村靖日「急性心臟衰竭驟逝」　27年曾參演130部劇
  8. 安柏赫德砸錢「想挖強尼戴普黑料」！私家偵探查完倒戈：他無一絲惡毒
  9. 酷炫女友遭嗆整型反擊！　曬國中自拍槓酸民：14歲跟現在差不多
  10. 艾怡良助陣《新說唱2024》合體2選手！　范丞丞不留情面吐槽：有點混亂

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366