吳宗憲重拳猛擊KID倒地　鄭仲茵海K粿粿痛苦畫面曝

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》為讓藝人爸媽輕鬆一下，邀請侯昌明、鄭仲茵、三寶媽黃小柔、徐小可、新手爸媽粿粿、楊孟霖，一起前往高雄為期兩天一夜爸媽放風之旅。

▲吳宗憲(左)與KID拳賽。（圖／好看娛樂提供）

難得不用陪伴孩子，《綜藝玩很大》製作單位特別安排了超辛苦和超舒服的行程，讓爸爸媽媽們又愛又恨。黃小柔不忍了發聲：「躲了一年，然後今天又來，我希望可以有一個療癒之旅。」懇求製作單位手下留情。

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▲KID痛苦倒地。（圖／好看娛樂提供）

雖說是爸爸媽媽放風之旅，但面對競賽，還是要認真。來賓黃小柔難得來《綜藝玩很大》，面對節目中殘酷的遊戲讓她非常驚呆，經過一年休養身心後終於鼓起勇氣再來挑戰，許願希望此行是「療癒之旅」，但來賓侯昌明卻直言是「了斷之旅」，眾人想笑又笑不出來。

眾人在壽山動物園，與遊客比手畫腳，跑遍整個園區後，再比賽在地上吹紙船，看到鄭仲茵奮力吹氣，憲哥笑說：「氣已經吹到缺氧，她瘋面(台語)起來連她自己都怕。」對於自己在節目中努力拚搏求勝，鄭仲茵也大笑表示：「真的好瘋好好玩。」

賽事越來越激烈竟然移到八角籠較勁，直接拳上。隊員們一一單挑，鄭仲茵再度為了得分，使出渾身解數，將粿粿逼到死角，粿粿驚叫：「我真的很害怕仲茵姐，她一臉看來就是要殺掉妳。」

KID也不禁抱怨：「這到底什麼遊戲，誰想的啦！」而坤達面對前輩也不手軟，直接與侯昌明纏鬥，短短一分鐘的競賽就讓人氣喘吁吁，就連吳宗憲也想參一腳，戴起拳擊手套試試手感，卻一個失手重擊小隊長KID正臉，直接將他打倒在地。

經歷重重挑戰，製作單位仍貼心安排行程，來犒賞平日辛苦的爸爸媽媽。先到號稱最美海景餐酒館的「永心浮島」，在大港橋旁享用精緻台菜的同時，也享受浪漫港都海景 ; 晚上更入住五星級「承億酒店」，隊員們直到拿到房卡前都不敢置信，竟有如此好的待遇。最後贏家甚至可以享受搭乘遊艇、在船上遊覽港邊海景並享用頂級甜點與香檳。