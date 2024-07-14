郭台銘攜全家遊歐　曾馨瑩曬郭董「幸福視角」網：好羨慕

記者顧齊祐／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘與妻子曾馨瑩結婚16年，目前育有2位女兒及1位兒子，一家五口正在歐洲度假，曾馨瑩也時常會在社群平台分享日常，14日她就分享了與兒子女兒出遊背對著鏡頭的照片，雖然郭董沒有入鏡，但郭董「愛的視角」也讓畫面充滿著幸福感。

▲曾馨瑩與兒女的背影合照看似是郭台銘的溫馨視角。（圖／翻攝自Instagram／@hsin_ying_tseng）

14日凌晨，曾馨瑩在個人Instagram帳號曬出了全家歐洲旅遊的照片，而照片裡她與兒子女兒背對著鏡頭，手牽著手站成一排，看來相當溫馨，而畫面中郭台銘並沒有入鏡，就有網友猜測照片似乎為郭董所拍攝，郭台銘充滿愛的視角也讓大家感受到了他們一家的幸福。

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合照中由左到右分別是大兒子Tiger、大女兒妞妞、曾馨瑩以及小女兒，可以發現14歲Tiger及15歲的妞妞身高都暴風抽高，甚至已經超越了媽媽曾馨瑩。

▲曾馨瑩與兒女的背影合照看似是郭台銘的溫馨視角。（圖／翻攝自Instagram／@hsin_ying_tseng）

照片發佈之後，馬上引來網友們關注，並留言直呼：「好羨慕」、「好幸福的一家」、「好美的畫面。」讓網友相當羨慕郭台銘幸福的一家。