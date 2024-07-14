咪妃照片被盜用！狂收私訊「出來對他負責」　無奈吐：我真的謝謝

記者高語璠／綜合報導

網紅咪妃結婚3年育有1個女兒，除了在社群分享育兒日常，也不吝嗇與粉絲互動。她今（14日）透露自己的照片被盜用，導致很多人私訊轟炸她，「要我出來對他負責」，面對這一系列的操作，讓她很是無奈，忍不住翻白眼：「我真的謝謝」。

▲咪妃照片被盜用。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃稍早在Threads透露照片頻被盜用，所以這陣子經常收到私訊，「因為我假裝跟他們曖昧，借取現金不還，現在要嘛給人、要嘛給錢」，這些內容讓她滿頭問號，認為「一開始不知道照片上是誰被騙就算了。你們知道照片上是誰，也都知道我的粉專在哪，然後覺得我開小帳號私下加賴曖昧嗎？」

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▲咪妃近日狂收到私訊，「要我出來對他負責」。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

沒想到這些受騙的人，更是在訊息中直言要告咪妃，把她抓進去關。貼文曝光後，網友紛紛留言表示「有些事情就是一看就假的，防詐意識真的要有，不要一股戀愛腦衝昏頭」、「都不懷疑自己被詐騙了嗎？真的挺可笑的」、「咪妃人氣太旺」、「常常在一些社群平台看到假咪，哈哈」。

【咪妃全文】

最近一直被盜用照片，來講個鬼故事。

有人（不止一人）跑來私訊轟炸我，要我出來對他負責

因為我假裝跟他們曖昧，借取現金不還

現在要嘛給人、要嘛還錢



？？？？？？？

一開始不知道照片上是誰（對我也沒多紅）被騙就算了。你們知道照片上是誰，也都知道我的粉專在哪，然後覺得我開小帳號私下加賴曖昧嗎==？

乾阿餒？？？？？

還要告我把我抓去關，我真的謝謝==