那些話不只是對程又青說！林依晨拍《我可能》失戀感謝李大仁

記者許逸群／台北報導

金鐘視后林依晨上半年因《不夠善良的我們》播出後，造成很大的迴響，近期接受《人物》的專訪，暢聊從早期《我的秘密花園》、《惡作劇之吻》、《我可能不會愛你》到《不夠善良的我們》每個階段的心路歷程。

▲林依晨主演的《不夠善良的我們》引起廣大迴響。（圖／周子娛樂提供）

林依晨表示，最早單純覺得作為演員只是參與說故事的人，慢慢地就會發現其實選擇的每一個角色，會成為自己的一部分。對於演活這麼多經典角色，她也感謝地說：「我的戲劇能讓很多人找到他們的志向或者更理解一些少數族群的處境，觸發很多人對他所做生命選擇的反思，我覺得很棒。」

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演員一直是林依晨最熱愛的工作，出演的各個角色也都深入人心。她回憶當年舉辦《惡作劇之吻》見面會時，有非常多粉絲不管是當面還是寫信，說他們受湘琴這個角色影響，後來成為護理人員，而且真的穿著護士服來見面會，大喊「湘琴，我現在是你同事了。」

▲林依晨演出過許多經典作品。（圖／周子娛樂提供）

聊到《我可能不會愛你》，林依晨分享，接到劇本的時候正好在談戀愛，因為拍戲沒有時間陪男友，一直在吵架，對方不太能理解她的工作，最後導致分手收場。她說：「當時我最感謝的就是李大仁這個角色，他告訴程又青的每一句話，其實都在告訴我自己，一個女生在事業和情感當中絕對不能委屈自己。」

林依晨在訪問中提到，放鬆是自己這輩子最大的功課，有了女兒之後，有一個更好的契機去學習。她說：「我一直在跟她學習那種非常活在當下，及時享樂的狀態。我現在更多是跟她在一起，感受彼此心情及成長上的變化，所以人家才會說小孩是最好的表演老師。」

出道20多年的林依晨表示：「我的時間、能力都有限，所以必須做取捨，現在更深刻地感受到，我是家人的唯一，是不可被取代的。比起消失在大眾視野中，消失在家人眼中比較恐怖。」她透露，陸續推出更多作品，包含影集《同棲散策》、電影《深度安靜》與電影《失明》。