注意！海報黃牛出沒盜印高價轉賣　大元險被騙⋯勇者大喊：不要簽

記者蕭采薇／台北報導

女星林艾璇（大元）近來為參演電影《愛的噩夢》勤跑宣傳，然而日前出席影人場時，卻發生有人拿著「假海報」要她簽名，幸好有見義勇為的粉絲大聲阻止，事後該男子更被爆常常要簽名之後拿到蝦皮上販售的慣犯。

▲大元演出電影《愛的噩夢》，演技還受到北影入圍的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

網友「孟」在threads分享事件經過，只見一名男子現身在戲院影人場外，拿著海報希望大元簽名，這時該網友在旁大喊：「不要簽！那個不是正版的！」大元雖然第一時間嚇到，但也馬上反應過來說：「盜版的不能簽。」隨後就把簽字筆還給對方。

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▲大元出席《愛的噩夢》影人場，差點被騙簽盜版海報。（圖／網友hi_iam_littledream授權提供）

該男子隨後就被爆出其實是「海報黃牛」，常常自印盜版海報請藝人簽名，隨後就放在蝦皮販售，還標注「影片為證」，先前曾有藝人看破伎倆拒絕，還被他在賣場上大酸特酸。爆料網友更表示：「很久以前在TVBS榜上榜節目錄影的時候，他不知道從哪裡變出李佳薇的海報，給她簽名以後，轉頭就問我們現場的粉絲，一張500要不要買，我們當下都很問號。」

▲林艾璇（大元）以《愛的噩夢》入圍北影最佳女配角。（圖／資料照／記者李毓康攝）

「轉售簽名」這點雖然是踩到道德和法律的灰色地帶，不過印製盜版海報已違反著作權和肖像權，文章一出不少人驚呼：「原來還有這樣的人！」但有人表示對方是慣犯，經常見到他出現在藝人出沒的場合，「謝謝勇者發聲。」大元也在影片下現身留言：「謝謝你的阻止！」（網友阻止大元影片點此）