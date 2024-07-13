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S2O／南韓電音和尚《保庇》萬人濕身拜佛！　正妹DJ白色背心濕身辣翻

記者蕭采薇／台北報導

「S2O Taiwan潑水音樂節」13日在台北市大佳河濱公園舉行，南韓爆紅的電音和尚NewJeansHim日進大師（尹成浩）穿著一身袈裟登場，以佛經融合電音，招牌歌曲《Buddha Handsome》帶領全場樂迷跳起來「高舉拜佛手勢」，更親民地以中文告白粉絲「我愛台灣，我愛你們」，更入境隨俗播放「台灣保庇天后」王彩樺的《保庇》。

▲韓國爆紅「電音和尚」日進大師、正妹DJ HANINI在S2O Taiwan登場。（圖／S2O Taiwan提供）

▲韓國爆紅電音和尚日進大師在S2O Taiwan登場，全場萬人濕身拜佛。（圖／S2O Taiwan提供）

「S2O Taiwan潑水音樂節」三大舞台集結61組藝人，今年票房突破去年，第一天售票人數突破萬人，有望上看1.2萬人參加。下午人潮不斷湧入，日進大師以佛經style的電音歌曲《Rebirth In Paradise》開場，他時而跳上DJ台跳起舞來，時而帶動觀眾狂跳，不斷炒熱現場氣氛。

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▲韓國爆紅「電音和尚」日進大師、正妹DJ HANINI在S2O Taiwan登場。（圖／S2O Taiwan提供）

▲日進大師在S2O Taiwan表演一半跳到舞台上跳舞，全場樂迷HIGH翻。（圖／S2O Taiwan提供）

表演一半他突然放送王彩樺經典歌曲《保庇》，前奏中文歌詞「保庇、保庇」響起，舞台上的大銀幕更亮出「天佑台灣」、「國運昌隆」等字，台下觀眾驚喜不已，全場也在他的號召之下狂跳。當他的正宗招牌歌曲《Buddha Handsome》響起時，他站上DJ台帶起「雙手合十高舉」，全場水一度噴到五層樓高，「萬人濕身求佛」的場面相當壯觀。他更一連喊了6個謝謝：「非常感謝，真的感謝，真的感謝台灣、真的感謝S2O Taiwan，謝謝、謝謝！」

▲韓國爆紅「電音和尚」日進大師、正妹DJ HANINI在S2O Taiwan登場。（圖／S2O Taiwan提供）

▲韓國正妹DJ HANINI在S2O Taiwan的WATERBOOM舞台登場。（圖／S2O Taiwan提供）

韓國實況主正妹DJ HANINI下午以白色細肩小背心性感登場，她高喊：「你們準備好了嗎？」音樂一下全場尖叫聲四起，她不斷高舉揮手向入場的樂迷問好，當歌曲越HIGH，她也跳得更起勁，許多老司機在台下被泡沫噴到全濕也無所謂，看得非常津津有味。14日將由挪威電音巨星Alan Walker帶來長達75分鐘的壓軸演出，現場仍可購票。

▲韓國爆紅「電音和尚」日進大師、正妹DJ HANINI在S2O Taiwan登場。（圖／S2O Taiwan提供）

▲韓國正妹DJ HANINI在S2O Taiwan表演，氣氛超HIGH。（圖／S2O Taiwan提供）

 

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S2O Taiwan潑水音樂節, 日進大師, 電音和尚, NewJeansHim, 尹成浩, DJ HANINI

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