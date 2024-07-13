直擊／女王華莎霸氣喊「吃爆高雄」　繼續灶腳大賽：我會更頻繁來

記者吳睿慈／高雄報導

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》於13日盛大舉辦，由UNIS、權恩妃接續登台後，「火辣女神」華莎穿著銀色露背上衣、超短貼身熱褲，帶來歌曲〈I Love My Body〉，她從升降台驚喜現身，氣勢十足採著高跟鞋開場，全場陷入瘋狂尖叫聲。

▲「惹火女王」華莎辣翻登場。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）



華莎繼3月高雄櫻花季後，第二度訪高雄，她秀出惹火S曲線，炎熱夏天熱氣瞬間消失，消暑效果十足，從火辣歌曲〈I Love My Body〉唱到〈Twit〉，氣氛超熱烈，她熱情喊話：「今天的舞台是360度舞台，最很棒的是，可以從四面八方感受到大家的能量，真是太好了，大家能看清楚我嗎？」萬人尖叫回應「有」！

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個人歌曲以外，華莎還準備了團體MAMAMOO組曲〈Decalcomanie〉、Egotistic〉、〈Dingga〉，氣氛炒到最高點。《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》拼盤找來Super Junior神童以事前預錄的方式與台上藝人互動，華莎在萬人面前跟螢幕互動，對此感到頗為害羞，她分享3個TMI時，還露出羞澀笑容「昨天來到高雄心情真的太好了，因為心情太好了，睡前喝了一杯紅酒，還有吃了真的很好吃的麵包、鹽奶油麵包，還有我為了今天這個舞台，怕身體太沈重，我沒有好好吃飯。」

不過，就在她與神同透過影片互動時，發生可愛小插曲，她忙著在台上找水喝，但舞台是360度設計範圍超大，導致她一時找不到水喝，還錯過了回答時機，反差萌超可愛。

▲華莎要吃爆高雄。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）



歌迷聽到華莎沒能好好吃飯，她馬上安慰著大家：「所以我等等結束這個舞台，我要吃遍所有高雄美食，我要吃爆高雄美食！」台下有粉絲希望她快回歸，她劇透：「我正在認真準備，請大家再等一下下，謝謝你們等我。」她也分享結束舞台想去夜市大吃，反問台下「你們有推薦什麼嗎？」只是觀眾席你一言我一語聲音全混再一起，她直率地回答：「ok，我聽不到。」全場笑出來。

▲華莎霸氣表示「我會更頻繁來」。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）



2024年MAMAMOO與Super Junior頻繁來台，粉絲自主算起了「台灣灶腳大賽」，華莎在台上也幽默笑喊：「大家我還會再來的，我會更努力更頻繁來的，各位！」並表示帶著稍微遺憾的心情回去，很快地會再訪台，全場歡呼聲熱烈。最後她化身為「壞女人」，表演狠勁十足的〈Chili〉霸氣下台。

本次《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》特別挑選高雄作為全球首站，成功為粉絲創造前所未有的演唱會體驗，畫下圓滿句點。為了讓全球粉絲也能感受這場獨一無二的盛會，主辦單位13日正式宣布，演唱會內容將於9月由韓國KBS WORLD轉播，向國際展現此次的眾多傳奇舞台與台灣粉絲們的熱情。