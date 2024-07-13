ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／女王華莎霸氣喊「吃爆高雄」　繼續灶腳大賽：我會更頻繁來

記者吳睿慈／高雄報導

《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》於13日盛大舉辦，由UNIS、權恩妃接續登台後，「火辣女神」華莎穿著銀色露背上衣、超短貼身熱褲，帶來歌曲〈I Love My Body〉，她從升降台驚喜現身，氣勢十足採著高跟鞋開場，全場陷入瘋狂尖叫聲。

▲「惹火女王」華莎辣翻登場。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

▲「惹火女王」華莎辣翻登場。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

華莎繼3月高雄櫻花季後，第二度訪高雄，她秀出惹火S曲線，炎熱夏天熱氣瞬間消失，消暑效果十足，從火辣歌曲〈I Love My Body〉唱到〈Twit〉，氣氛超熱烈，她熱情喊話：「今天的舞台是360度舞台，最很棒的是，可以從四面八方感受到大家的能量，真是太好了，大家能看清楚我嗎？」萬人尖叫回應「有」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

個人歌曲以外，華莎還準備了團體MAMAMOO組曲〈Decalcomanie〉、Egotistic〉、〈Dingga〉，氣氛炒到最高點。《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》拼盤找來Super Junior神童以事前預錄的方式與台上藝人互動，華莎在萬人面前跟螢幕互動，對此感到頗為害羞，她分享3個TMI時，還露出羞澀笑容「昨天來到高雄心情真的太好了，因為心情太好了，睡前喝了一杯紅酒，還有吃了真的很好吃的麵包、鹽奶油麵包，還有我為了今天這個舞台，怕身體太沈重，我沒有好好吃飯。」

不過，就在她與神同透過影片互動時，發生可愛小插曲，她忙著在台上找水喝，但舞台是360度設計範圍超大，導致她一時找不到水喝，還錯過了回答時機，反差萌超可愛。

▲▼直擊／「惹火女王」華莎霸氣喊「灶腳大賽」：我會更頻繁來！。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

▲華莎要吃爆高雄。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

歌迷聽到華莎沒能好好吃飯，她馬上安慰著大家：「所以我等等結束這個舞台，我要吃遍所有高雄美食，我要吃爆高雄美食！」台下有粉絲希望她快回歸，她劇透：「我正在認真準備，請大家再等一下下，謝謝你們等我。」她也分享結束舞台想去夜市大吃，反問台下「你們有推薦什麼嗎？」只是觀眾席你一言我一語聲音全混再一起，她直率地回答：「ok，我聽不到。」全場笑出來。

▲▼直擊／「惹火女王」華莎霸氣喊「灶腳大賽」：我會更頻繁來！。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

▲華莎霸氣表示「我會更頻繁來」。（圖／JULIUS、TOBESOFT提供）

2024年MAMAMOO與Super Junior頻繁來台，粉絲自主算起了「台灣灶腳大賽」，華莎在台上也幽默笑喊：「大家我還會再來的，我會更努力更頻繁來的，各位！」並表示帶著稍微遺憾的心情回去，很快地會再訪台，全場歡呼聲熱烈。最後她化身為「壞女人」，表演狠勁十足的〈Chili〉霸氣下台。

本次《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》特別挑選高雄作為全球首站，成功為粉絲創造前所未有的演唱會體驗，畫下圓滿句點。為了讓全球粉絲也能感受這場獨一無二的盛會，主辦單位13日正式宣布，演唱會內容將於9月由韓國KBS WORLD轉播，向國際展現此次的眾多傳奇舞台與台灣粉絲們的熱情。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

母女自撞翻覆　嬤PO影公審「機車惡意逼車！」反遭酸：哪來的勇氣

推薦閱讀

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬　疑還有驚人未爆彈

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬　疑還有驚人未爆彈

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代

超正伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！男賓客全看呆　7萬人朝聖找到IG了

超正伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！男賓客全看呆　7萬人朝聖找到IG了

小S深夜淚崩！　「這樣就少了一個女兒」倒數時間皺眉哭了

小S深夜淚崩！　「這樣就少了一個女兒」倒數時間皺眉哭了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

挖呀挖老師爆「1年內懷二胎」！孕味抱娃片瘋傳　曾淚控懷孕遭網暴崩潰

挖呀挖老師爆「1年內懷二胎」！孕味抱娃片瘋傳　曾淚控懷孕遭網暴崩潰

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

汪建民罹肺腺癌4期首發聲！　暴瘦12kg「最新近況曝光」：會堅持下去

汪建民罹肺腺癌4期首發聲！　暴瘦12kg「最新近況曝光」：會堅持下去

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

(G)I-DLE雨琦3天甩5公斤！公司「1狠招公開處刑」逼減肥　網轟：傷自尊

(G)I-DLE雨琦3天甩5公斤！公司「1狠招公開處刑」逼減肥　網轟：傷自尊

蔡阿嘎發聲粉碎鬧翻謠言！　「久違合體嘎妹」無奈：別擴大解讀

蔡阿嘎發聲粉碎鬧翻謠言！　「久違合體嘎妹」無奈：別擴大解讀

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

38萬網美「國一被老師奪第一次」！　爆男星愛APP約砲：一周2、3次

直擊蘿拉神隱9天「首現蹤診所」！騙走蔡阿嘎千萬　疑還有驚人未爆彈

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因：給大家一個交代

超正伴娘「婚禮穿高衩」露腿熱舞！男賓客全看呆　7萬人朝聖找到IG了

小S深夜淚崩！　「這樣就少了一個女兒」倒數時間皺眉哭了

Red Velvet瑟琪高雄出事！腳痛跟經紀人換鞋穿　韓網罵翻⋯她道歉了

挖呀挖老師爆「1年內懷二胎」！孕味抱娃片瘋傳　曾淚控懷孕遭網暴崩潰

KID辣妻「中空現身」懷孕四肢還是超細！真實身材現形 網驚：不敢相信

汪建民罹肺腺癌4期首發聲！　暴瘦12kg「最新近況曝光」：會堅持下去

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG…發文曝困境

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

華莎, K-MEGA CONCERT in Kaohsiung, K-MEGA

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 史上第一人！　YouTuber「MrBeast」訂閱人數突破3億
  2. 高雄直擊／背後一群人掃地⋯　宣美唱完歌忙躲人「超萌畫面流出」
  3. 正式接班！《美國隊長4》首支預告曝光　「紅浩克」現身狠砸盾牌
  4. 曾智希備孕退出《天道》卻接新戲　遭質疑「為戲份跳槽」還原真相
  5. 直擊／林志炫才唱4首歌「當眾哭了」　場館燈光突全關...演出暫停10秒
  6. 直擊／女王華莎霸氣喊「吃爆高雄」　繼續灶腳大賽：我會更頻繁來
  7. 林義芳正妹女兒現身壓力大到飆淚 陽帆鬧場不會騎馬
  8. 安芝儇抓到流量密碼！吃播破千萬觀看「有亮點」粉絲暈：看3億次ok
  9. 直擊／KPOP最年幼偶像是她！高雄拼盤萬人朝聖　權恩妃也來了
  10. 亞歷鮑德溫擺脫「殺人兇手」罪名！　誤殺案過3年判決出爐⋯當庭淚崩

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366