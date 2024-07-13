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挑戰「1週只吃超商食物 」爆紅！澳30歲YTR驚傳驟逝……死前1月才上片

記者黃皓瑋／綜合報導

澳洲網紅亞莉克絲（Alex）經營YouTube頻道「Pretty Pastel Please」，2019年時她拍攝「1週只吃7-11食物」的企劃爆紅，頻道至今累積將近70萬追蹤者。不過她的官方粉專日前無預警宣佈噩耗，證實她已經在今年6月離世，享年30歲，目前死因並未公開。

▲▼亞莉克絲。（圖／翻攝自IG／prettypastelplease）

▲亞莉克絲拍攝只吃超商食物影片爆紅。（圖／翻攝自IG／prettypastelplease）

亞莉克絲2019年前往日本旅遊，在當地拍攝1週只吃7-11食物的企劃，影片上傳後引發話題，創造424萬次觀看紀錄，她的影片大多以時尚潮流、旅行等題材為主，吸引大批死忠粉絲。5日她的IG、YouTube社群同步更新動態，公佈她離世的消息，照片中的生卒年則寫著「1993年9月到2024年6月」，而她最後一次更新頻道影片，則是在5月21日，距離她過世僅約1個月的時間。

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▲▼亞莉克絲。（圖／翻攝自IG／prettypastelplease）

▲亞莉克絲的社群平台證實死訊。（圖／翻攝自IG／prettypastelplease）

雖然亞莉克絲的死因並沒有公開，不過聲明中提到：「她的離世是突然、出乎意料的，對所有認識她的人都是毀滅性的。」也希望大家能尊重家屬、朋友們的隱私，留給他們緩解悲痛的空間。消息一出讓粉絲震驚不已，數千人紛紛湧入留言區哀悼，直呼「希望這是夢」、「我們會很想念妳的」、「謝謝妳帶來的歡樂」。

▼亞莉克絲「1週只吃7-11食物」影片。（翻攝自YouTube／Pretty Pastel Please）

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