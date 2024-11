記者蔡宜芳/綜合報導

男星王陽明先前在活動上拒絕比心,脫口「不比娘砲動作」引發爭議,更傳陶晶瑩夫婦因不滿他的言論,雙方鬧得不開心。對此,王陽明20日曬出和陶晶瑩夫婦的同框照,打破不和傳聞。

▲王陽明先前被傳與陶晶瑩夫婦鬧翻。(圖/翻攝自Instagram/sunnyboyyy、momoleelee)

王陽明在社群上傳和陶晶瑩、李李仁的合照,一張是他和李李仁各站一邊,陶晶瑩在中間摟住他們的腰;另一張則由王陽明親自掌鏡,和陶晶瑩夫婦開心比「耶」。王陽明還PO文說:「開不開心? 你們覺得呢?If you didn’t know, now you know!(如果你不知道,現在你知道了)」陶晶瑩則留言:「忘記要親一下,會更開心!」

▲▼王陽明分享與陶晶瑩、李李仁的合照。(圖/翻攝自Instagram/sunnyboyyy)

隨後,王陽明還開直播,提到先前被爆料與陶晶瑩、李李仁鬧得不開心,他對此感到很傻眼,也趁著今天和對方一起吃飯,拍照打破不實傳聞,「大家去幫我留言,寫一些好話,給我們一些愛心。」表示身為藝人,有很多東西是外界不知道的,只是不想說太多。