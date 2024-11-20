邊佑錫靠《善宰》翻3倍身價！「今年廣告收入破百億」最新片酬曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星邊佑錫今（2024年）年靠著《背著善宰跑》爆紅，所到之處無不吸引大量粉絲追捧，人氣堪稱現象級。有韓媒分析報導指出，他在該部作品後，身價暴漲已經超過3倍，每年的廣告代言費突破了10億韓元（約2327萬台幣），火速擠身頂級明星之列，是業界少見的情況。

▲邊佑錫身價暴漲3倍。（圖／翻攝自邊佑錫Instagram）

邊佑錫在《背著善宰跑》播出，人氣可說是呈指數型成長，在該劇開播之初，邊佑錫的每年廣告代言費約為4億韓元（約930萬台幣），這已是相當可觀的金額，沒想到隨著該劇的高話題性與巨大成功，他迅速成為眾多品牌的寵兒，包括金融、家電、化妝品、家具、咖啡等共約19個品牌邀請他擔任代言人。

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因為人氣暴漲，邊佑錫的廣告代言費也迅速攀升，《背著善宰跑》於今年5月完結，短短6個月時間，他的廣告代言費已突破10億韓元（約2327萬台幣），有業界人士透露某些合約的代言價錢最高到達了15億韓元（約3490萬台幣），保守估計他的廣告收入已遠超過100億韓元（約2.32億台幣）。

▲邊佑錫今年光是廣告收益就突破了2.3億台幣。（圖／翻攝自邊佑錫Instagram）

邊佑錫下一部作品的片酬也備受關注，業界預測他已經具備單集片酬破億的條件，有製作公司向韓媒《OSEN》透露：「他的下一部作品很可能讓他躋身單集片酬達億韓元的演員行列。」目前他正忙於海外粉絲見面會，日前也宣布參與2024MAMA擔任頒獎嘉賓，除此之外他還會登台演唱《背著善宰跑》OST《陣雨》。