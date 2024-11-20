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謝盈萱「乾洗標籤沒拆」遭抓包　尷尬認了：網友眼睛太利

記者王靖淳／綜合報導

台劇《影后》自開播以來話題不斷，其中，女星謝盈萱在劇中飾演具有製作人、經紀人雙身份的角色「薛亞之」，不少觀眾再度被她精湛的演技圈粉。然而，日前她穿著牛仔外套出席記者會，不過事後卻被眼尖的網友發現外套上疑似有標籤沒拆。為此，謝盈萱今（20）日也透過IG限動尷尬發聲，「我只能說網友的眼睛太犀利。」

▲《影后》薛仕凌、謝盈萱。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝盈萱出席《影后》記者會受訪。（圖／記者林敬旻攝）

照片中，謝盈萱身穿深藍色丹寧套裝，整體風格俐落且休閒，脖子上還搭配頗具層次感的領巾，完美展現時尚感。她在記者會上以雙手交叉於下巴前的動作微笑面向鏡頭，散發親切與自信的氛圍。值得一提的是，在她外套右下角的標籤顯眼地懸掛著，疑似為乾洗店標籤，為整體造型增添一絲幽默的亮點。

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▲▼謝盈萱。（圖／翻攝自Instagram／yx_hsieh）

▲謝盈萱被網友發現外套上的標籤沒剪。（圖／翻攝自Instagram／yx_hsieh）

謝盈萱今（20）日在IG限動中表示，有朋友傳來一張她的照片，是有一位網友發文驚呼：「謝盈萱這張狀態真好，但她乾洗店的標籤好像忘了拆掉。」為此，謝盈萱以一貫的幽默風格回應：「今日朋友傳給我……我只能說網友的眼睛太犀利...媽媽...我已沉入海底……。」這段回應既展現她的幽默感，也讓粉絲感受到她自嘲的親和力。

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