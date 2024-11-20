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新加坡直擊／朴寶英台上「認出韓國記者」　結束前特地點名超暖心

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（20）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，不只公開了多部即將上線的作品，韓劇共有六部包含朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》等，稍早《照明商店》的主演朱智勛、朴寶英也現身會場，吸引眾人目光。

▲《照明商店》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《照明商店》主演朱智勛、朴寶英。（圖／記者黃庠棻攝）

《照明商店》的主演朱智勛、朴寶英、編劇姜草以及導演金熙元一同出席今（20）日迪士尼亞太內容發布會，4人一起宣傳即將在12月4日上檔的新戲。朴寶英這一次是出道以來第三度演出護士角色，坦言「還是會緊張」，因為每個角色的特性都很不一樣。

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▲《照明商店》。（圖／Disney+提供）

▲朴寶英在《照明商店》第三度飾演護士。（圖／Disney+提供）

不僅如此，《照明商店》雖然由朱智勛跟朴寶英主演，但因為戲劇故事線的關係，導致兩位演員從頭到尾都沒有對到戲，不僅畫面，就連拍攝現場都沒遇到，坦言「很可惜」；同樣朱智勛也談及此事，跟朴寶英心情一樣，對於雙方沒有一起出現在鏡頭飆戲感到相當扼腕。

▲《照明商店》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《照明商店》主演朱智勛、朴寶英。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，朴寶英在最後講到感言時，還認出不少從韓國飛到新加坡採訪的記者，笑說「看到很多熟面孔，謝謝你們不辭辛苦遠道而來」，一字一句都展現出誠意以及貼心。

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朴寶英, 照明商店, 朱智勛

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