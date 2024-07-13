陶喆歡慶55歲生日　合體小16歲嬌妻、兒子曬恩愛超甜

記者蔡琛儀／台北報導

陶喆近日展開全新巡演，從3月首站武漢正式開跑、接力前往無錫、佛山、北京後，本週演出來到了南京站，剛好是他55歲生日。在彩排當天，陶喆的太太Penny和兒子Bon Bon更驚喜現身台上，推出生日蛋糕作為祝福，更精心挑選一支特別設計的藍色與橘色麥克風作為生日禮物，陶喆表示非常喜歡，當天演出立刻啟用。

▲▼陶喆南京演唱會上慶生，老婆送麥克風當禮物。（圖／偉大文化提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當陶喆在彩排中唱到〈就是愛你〉時，舞台上的LED螢幕播出了所有演唱會團隊事前錄製的〈就是愛你〉限定生日版影片，影片最後舞台更噴出紙花讓他在台上既感動又覺得好笑，「第一次看到LED運用地那麼完整！紙花這預算要確認一下，省錢要用在刀口上。」他也感性地表示：「謝謝所有團隊！跟你們一起過生日，很有意義！永遠不會忘記這三天，希望Soul Power可以散發更多正能量給大家！」

南京演唱會的三場演出門票早已秒殺售罄，陶喆在演唱會開始時，對著全場大方把麥克風高舉秀出，公開放閃：「這個是老婆送我的生日禮物！」靈感取自第一張專輯「藍專」、經典歌〈黑色柳丁〉的橘色，他表示，麥克風的藍色和橘色代表有時候有點blue，有時候非常陽光。

▲陶喆南京演唱會上慶生。（圖／偉大文化提供）

演唱會開始時，螢幕上出現了「給DT驚喜」字樣，全場萬名粉絲大聲齊唱生日快樂歌祝賀壽星。陶喆感受著熱情，告白粉絲：「你們非常幸運，我也很幸福。我剛過生日！你們可以陪我再過一個晚上的生日嗎！」坦言10日從台北飛來的航班，因為當晚天氣延誤了6個小時才起飛，生日第一時間是在飛機上度過，他卻不覺得累：「很值得，可以跟所有的你們一起見面，我會用我最大的能量給你們精彩的演出！」