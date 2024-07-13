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挖呀挖老師爆「1年內懷二胎」！孕味抱娃片瘋傳　曾淚控懷孕遭網暴崩潰

記者田暐瑋／綜合報導

「挖呀挖老師」2023年5月因為上傳《小小花園》教學爆紅，同年宣布婚事及懷孕喜訊，順利產下一子後，曾公開爆紅後的內心壓力，讓人心疼。近日她在社交平台上PO出一段在草原上逗弄孩子的影片，她身穿一件寬鬆白洋裝，引發了網友的熱烈討論，紛紛猜測她是否懷了第二胎。

▲挖呀挖老師爆懷二胎。（圖／翻攝自抖音）

▲挖呀挖老師爆懷二胎。（圖／翻攝自抖音）

對於網友的猜測，挖呀挖老師也迅速做出回應，以幽默的方式澄清說：「那是我肚子還沒減下去。」自嘲回應逗笑許多粉絲。事實上，隨著名氣的增加，挖呀挖老師一度面臨網路上的不實指控和惡意攻擊，有人質疑她的專業教師身份，甚至誹謗她下海賣身，她也大動作截圖反擊，收集相關證據向警方報案。

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挖呀挖老師先前訪時，坦言爆紅時已經懷孕，之後卻爆出一連串假老師真網紅、沒有教師資格證等負面風波，讓她身心俱疲，但為了肚中正在發育的寶寶，只能努力穩定焦慮的心情，不影響到寶寶成長，好在這一切過去後，寶寶順利健康的出生。

▲挖呀挖老師爆懷二胎。（圖／翻攝自抖音）

▲挖呀挖老師爆懷二胎。（圖／翻攝自抖音）

講到這一路來的心路歷程，挖呀挖老師激動一度落淚，對於2023年的一切，她用「輕舟已過萬重山」來做總結，不少網友也紛紛獻上祝福。事實上，她爆紅後網路上出現6大爭議，像是：爆紅之前就是簽約網紅、已辭職做帶貨直播、一場直播打賞200多萬、沒有教師資格證、遭遇網暴、直播間唱挖呀挖涉嫌侵權，但她都堅強挺過輿論風暴。

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