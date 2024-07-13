樂天MC藝名「這個字」10個有5人都寫錯！沐妍：真的很失禮…網掀共鳴

記者潘慧中／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）是樂天桃猿隊的專屬MC，工作忙碌之餘，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她12日便在社群網站坦言，名字中的「妍」經常被寫錯，讓她十分難以理解，「『妍』不難吧？我真的覺得打錯別人的名字是一件很失禮的事。」

▲沐妍是樂天桃猿隊的專屬MC。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



沐妍透露她原本姓鄒，但因這個姓氏常被寫錯或唸錯，「真的很煩」，所以當初改名前還特別問爸爸是否能改姓。她的媽媽姓傅，但因筆劃太多，她差點改成乾爸的姓「黃」。最終，她選擇保留鄒姓，並取了此藝名，「看起來沒什麼問題吧！簡單好寫不會唸錯。」

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然而，沐妍無奈地說，平均每10個訊息中，就有3到5個人將「妍」打成「研」！她越想越覺得奇怪，「到底是快選字的錯呢？還是⋯就是搞不懂所以打錯？還是懶得改？沒在看？」

▲▼沐妍無奈名字常被寫錯。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）



沐妍強調，打錯別人名字是一件非常失禮的事，「尤其是來信要跟我合作的廠商，連我的名字都打錯 是真的要跟我合作的嗎？」同時，她也坦言雖然很感謝私訊鼓勵她的粉絲，「但把我的名字打錯⋯我會很失望。」

沐妍Threads全文：

繼我的姓氏常被寫錯上新聞以後

我又要來分享我的另一則無奈

其實我的名字是算的

本姓鄒 當初我要改名的時候

還特別問了我爸可否改姓

因為會被寫錯 又會被唸錯真的很煩

我媽姓傅 比劃太多

差一點要改成我乾爸的姓「黃」

但我就會變「黃沐妍」

於是 我依舊姓鄒 但藝名我就叫「沐妍」

看起來沒什麼問題吧！簡單好寫不會唸錯

但是⋯⋯

我平均10個訊息 就會有3-5個人打「沐研」

研究所的「研」

奇怪！這到底是快選字的錯呢？

還是⋯就是搞不懂所以打錯？

還是懶得改？沒在看？

各位大大～「妍」不難吧

我真的覺得打錯別人的名字是一件很失禮的事

尤其是來信要跟我合作的廠商

連我的名字都打錯 是真的要跟我合作的嗎？

還有私訊我的粉絲寶寶們

你們鼓勵我支持我都讓我很感動

但把我的名字打錯⋯我會很失望