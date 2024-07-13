「甄嬛妹」徐璐慘碰渣男分手4年！　與小5歲的他秘遊日本被直擊

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星徐璐曾在《後宮甄嬛傳》飾演甄嬛妹妹「甄玉嬈」走紅，近年代表作包括《月歌行》、《金牌客服董董恩》、《披荊斬棘的大小姐》等。她被爆與小5歲的香港男星吳崇軒同遊日本，不但身穿情侶裝，還被目擊甜蜜互動。

▲徐璐揮別遭劈腿事件傳新戀情。（圖／翻攝自微博）

徐璐近日被網友目擊現身日本街頭，身穿白色T恤搭配長裙，身邊則是吳崇軒，男方拿單眼相機當起攝影師為她拍照，兩人互動甜蜜。而且當時兩人都穿白色T恤，穿搭就像是一對情侶。

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▲徐璐與小5歲吳崇軒同遊日本，男方當攝影師為她拍照。（圖／翻攝自微博）

而徐璐近期作品《披荊斬棘的大小姐》受到好評，吳崇軒在劇中飾演暗戀她的假哥哥「沈自山」，戲裡暗戀沒有結果，沒想到戲外是一對，陸網形容「戲裡沒成，戲外成了」。

▲徐璐主演復仇古裝劇《披荊斬棘的大小姐》獲好評。（圖／翻攝自微博）

▲吳崇軒在《披荊斬棘的大小姐》與徐璐有感情戲，戲裡沒有結果，戲外則傳秘戀。（圖／翻攝自微博）



現年29歲的徐璐感情路有不少波折。她主演《愛上北斗星男友》，與小2歲張銘恩譜出姐弟戀，不料2020年男方被爆劈腿徐璐、胡冰卿，又被拍到帶了一位長髮正妹上酒店過夜，就此戀情告吹。她隔了4年走出感情陰霾，演藝事業順遂，3月傳出與吳崇軒逛街，是感情空窗近4年後再傳緋聞，如今兩人又被目擊同遊日本，疑似穩定交往中，外界也給予祝福。