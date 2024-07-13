(G)I-DLE雨琦3天甩5公斤！公司「1狠招公開處刑」逼減肥　網轟：傷自尊

記者顧齊祐／綜合報導

偶像時常要在鏡頭前展現最好的姿態，因此身材管理也是相當嚴苛的，近日(G)I-DLE的成員雨琦就登上網路節目，分享所屬公司Cube為了讓旗下藝人、練習生瘦身使用了「公開處刑」的方法，把所有人的體重印出來張貼在公司，這種高壓的方式也逼得雨琦短短3天就瘦了5公斤。

▲南韓女團(G)I-DLE成員雨琦。（圖／翻攝自Instagram／@yuqisong.923）

雨琦近日登上了BIGBANG成員大聲的YouTube節目，聊到體重話題時，雨琦就分享說，曾經中秋節放假時大家都因為大吃大喝而發福了不少，而公司為了讓大家管理好身材，就把所有藝人以及練習生的體重列印出來並張貼在辦公室，其中也包含了泫雅、BTOB、Pentagon等人，聽到這邊也讓大聲直呼：「太扯了吧！」

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▲雨琦近日登上了大聲的YouTube節目。（圖／翻攝自YouTube／집대성）

雨琦也提到，因為體重被強制公開而感到相當丟臉，會想要趕快減肥到目標體重，所以每天幾乎就是不吃不喝的度過，對此還在3天內瘦下了5公斤，讓她直呼：「真的覺得我們公司好猛！」由於極度的羞恥感，也讓她對於當時的巔峰體重至今都難以遺忘。

▲雨琦分享自己3天瘦5公斤，讓大聲相當震驚。（圖／翻攝自YouTube／집대성）

節目播出之後，很快就引起了網友們的討論，認為公司的行為是在傷害旗下藝人的自尊，並紛紛留言表示：「感覺好像在虐待」、「這會有心理創傷吧」、「根本就是在侵害人權吧。」