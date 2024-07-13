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陸劇《金庸武俠世界》爆撤檔！60集只播一半《鐵血丹心》後面沒了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視市場今年吹起「撤檔」風，多部電影上映數日後無預警宣布撤檔，然而這股撤檔風疑似吹進電視圈。陸劇《金庸武俠世界》6月開播，第一單元《鐵血丹心》更在國際串流平台上架，外傳全劇共5個單元，原定60集，但是第一單元「鐵血丹心」播畢後，劇組就發表「收官戰報（全劇結束成績戰報）」，後續沒有播出消息，追劇觀眾怒稱「斷崖式撤檔」。

▲▼《金庸武俠世界》被爆播一半撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲《金庸武俠世界》被爆播一半撤檔。（圖／翻攝自微博）

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《金庸武俠世界》是紀念小說家金庸百年誕辰，改編其代表作《射鵰英雄傳》，共分為5個單元，依序為《鐵血丹心》、《東邪西毒》、《南帝北丐》、《華山論劍》、《九陰真經》等，每個單元導演不同，且第4單元《九陰真經》的導演是來自台灣的蔡岳勳。第一單元《鐵血丹心》共30集，自6月17日開播，同時在台灣多個串流平台上架，接著大陸地區率先推出付費搶先看大結局（簡稱點映大結局），不料7月6日官方微博發表「收官戰報」，此貼文通常會在全劇播畢後整理劇集迴響，但是後面還有4個單元沒播出，劇組卻發文：「山高水長，我們江湖再見」。

▲▼《金庸武俠世界》被爆播一半撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲《金庸武俠世界》發表收官戰報，追劇粉絲錯愕。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《中國新聞網》報導，追劇觀眾還在期待新篇章，沒想到卻等到「收官戰報」，原定60集內容只看了一半，而且只有第一單元《鐵血丹心》，形同「斷崖式撤檔」。網友湧入官方微博留言「再見？東邪西毒不播了？」、「剩下的什麽時候播？現在不播打算留到過年嗎？」、「其他單元播不播給句痛快話，不播大家一拍兩散」、「九陰真經打算什麽播？官博最高讚是九陰真經啊！大家都等著看九陰真經呢」、「東邪西毒呢？其他單元呢？你好意思江湖再見？」、「怎麽不播其他單元？都是演員辛辛苦苦拍的劇」。

▲▼《金庸武俠世界》被爆播一半撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲網友抗議。（圖／翻攝自微博）

陸網議論「第一次看到電視劇播到半路『跑路』的」。有人揣測，《金庸武俠世界》第一單元《鐵血丹心》播出後收視效果不佳，疑似被平台退貨，有人並非撤檔，是因為要遵守現今影視政策，單部戲劇不得超過40集，因此其他單元要分開播出。而台灣導演蔡岳勳執導的《九陰真經》單元，由孟子義飾演「梅超風」，打從預告就受到高度期待，沒想到《金庸武俠世界》就此停播，後面《九陰真經》不知何時才會播出，因此粉絲忍不住怒喊：「把黑風雙煞放出來！」

▲▼《金庸武俠世界》被爆播一半撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲梅超風《九陰真經》受到觀眾期待。（圖／翻攝自微博）

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