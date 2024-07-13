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蒼井空5歲兒呼吸困難急診送醫！　PO兒子痛苦照挨轟：哪來的神經

記者陳芊秀／綜合報導

前AV天后蒼井空2018年與DJ老公結婚，隔年產下雙胞胎兒子，時常分享家庭生活。她近日透露5歲大兒子蕁麻疹發作，後來出動救護車緊急送醫治療，然而上傳兒子痛苦的照片，雖然令網友同感心疼，也引發部分網友批評「哪來的神經還拍照」。

▲▼蒼井空5歲大兒子緊急送醫，上傳照片舉動挨轟。（圖／翻攝自IG／蒼井空）

▲▼蒼井空5歲大兒子緊急送醫，上傳照片舉動挨轟。（圖／翻攝自IG／蒼井空）

▲蒼井空與DJ老公育有一對雙胞胎。（圖／翻攝自IG／蒼井空）

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綜合日媒報導，蒼井空的大兒子從2、3歲起就時常蕁麻疹發作，現在孩子5歲大，3月時就診醫生開了針對花粉症的抗過敏藥，當時藥沒有全部吃完，近日兒子突然臉部腫脹，就拿當時的藥給兒子服下，然而蕁麻疹沒有像以往馬上消退，而且更加嚴重惡化，全身蔓延到無法入睡，隔天帶孩子就診小兒科，再度開藥，當晚兒子奇癢難耐，「眼睛雖然睜著，但幾乎看不見」，腫得像汽球，而且開始呼吸困難，她焦急地打電話找救護車送醫，而醫院進行了血液、尿液檢查，同樣診斷是蕁麻疹。

蒼井空發文同時，上傳兒子痛苦躺在救護車病床的照片，大兒子臉部發紅腫脹，呼吸困難的模樣令人心疼。但是她上傳照片的舉動，引發網路正反意見，部分網友批評「拍下孩子辛苦的照片並上傳部落格，這是哪來的神經？」、「在這種情況下還能拍照，應該更要看場合吧」、「上傳孩子痛苦的照片，作為父母真是不敢相信」。

▲▼蒼井空5歲大兒子緊急送醫，上傳照片舉動挨轟。（圖／翻攝自IG／蒼井空）

▲蒼井空5歲大兒子緊急送醫，上傳照片舉動挨轟。（圖／翻攝自IG／蒼井空）

娛樂圈記者認為，蒼井空過去就時常PO兒子的照片，過去孩子住院也上傳過照片，這次急診拍照，在本人看來是一如往常的行為。

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