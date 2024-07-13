張基龍退伍首作《雖然不是英雄》　與影后千玗嬉大玩奇幻戀愛引好評

文／女子學

韓國JTBC韓劇《雖然不是英雄》，由《Sky Castle》、《雪降花》的導演趙賢卓執導，以及《我的室友是九尾狐》張基龍、《原本以為只是手機掉了》千玗嬉領銜主演，劇情講述詐婚高手都多海（千玗嬉飾），為了騙取福家龐大的財產，決定從年齡相仿的福歸拄（張基龍飾）下手，卻沒想到福家成員各個皆有其超能力，獨特的角色設定加上寓意頗深的情節，使這齣奇幻浪漫喜劇頗受好評。

身在詐騙家族中的都多海，與生於超能力家族的福歸拄，一場名為婚姻的騙局在兩個家族間牽扯。雖是談及超能力的劇集，但劇中並沒有如《Moving 異能》滿是特效的華麗打鬥場景，取而代之的是超能力者活在真實世界的生活感，運用超能力打造低調的富裕，卻因為文明病的侵擾，導致家庭價值逐漸崩塌，超能力的擁有，反而成為家庭成員陷入不幸的關鍵。

▲張基龍退伍首作《雖然不是英雄》。（圖／JTBC，下同）

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「最夯年下男」張基龍與「青龍獎影后」千玗嬉同台主演，造就意想不到的化學反應

1992年出生，以出演IU〈The Red Shoes〉MV出道的張基龍，擁有身高187公分高並曾擔任模特兒的他，俐落的臉部線條搭配年下男的屬性，使張基龍成為姊弟戀韓劇的代名詞之一，尤其在他入伍前與宋慧喬合作演出的《現正分手中》，作為送給其粉絲的暫別禮物，在當時也是掀起一波熱潮。在今年以《雖然不是英雄》回歸銀幕的他，演出困在回憶中的單親超能老爸，從起初的頹廢厭世，到後來以笨拙方式求愛的轉變，展露了張基龍的全方面演技。

劇中，身為家中長子的福歸拄，曾擁有過堪稱完美的婚姻、家庭，但卻在女兒出生的那一天，其消防局的同事們在一次出勤不幸罹難，唯獨只有歸拄逃過此劫；倖存之後的歸拄並無半分喜悅，反倒因為過分的自責而罹患憂鬱症，超能力為「回到過去幸福時光」的他，時常被迫回到不願回首的記憶之中，擁有超能力反倒成為一種詛咒。一日，多海的出現使歸拄再次感受到幸福，曾經被停滯的時間，因為多海的到來而再次被推動。

奇幻設定搭上首尾呼應的反轉情節，獲得劇迷一致肯定

現已出道20年的千玗嬉，劇中化身詐騙家族中最善於察言觀色，懂得從心中最脆弱處進攻的婚姻詐欺師多海。如今，發現運用超能力發財的福家，多海自然不能錯過唾手可得的肥羊，卻不料在與歸拄相處的期間，發現歸拄的過往與其慘烈的學生回憶有所重疊，歸拄的超能力使兩人在十多年前便結下不解之緣。千玗嬉這次與張基龍的搭檔，同樣是大玩姐弟戀情節，但因千玗嬉純淨無暇的外型，搭上活潑且百變的穿搭，使畫面難感受到二人的年齡差。

福家中，除了憂鬱纏身的歸拄，因肥胖而不再飛行的大姊福動熙、因失眠而不再做夢的媽媽福滿鑫、因社恐而隱瞞能力的福伊娜，家中四人皆受現代疾病所苦；隨著都多海的出現，家族在騙局中逐漸找回家族的溫暖，但是良心發現的多海急欲從騙局中脫身。劇集設下了諸多謎團，不斷穿越現在與過去的歸拄，為何只能來到多海存在的時間？痛苦回憶中彩色的門，冥冥之中又在暗示著什麼？奇幻世界觀搭上心暖的浪漫情節，首尾相應的縝密設定，使得《雖然不是英雄》普遍獲得好評價。

《雖然不是英雄》全劇共12集，現已全數上架Netflix。

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