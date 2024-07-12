他們認識20年！金喜善笑認「GD是我孫子～」交情驚人　李壽根嚇到

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王GD（G-Dragon）2006年以團體BIGBANG出道，退伍後偶爾出席時尚活動，他近年來很少在螢幕前現身，日前宣布預計在夏天回歸意外的是，他11日罕見以「聲音」的方式現身於節目上，與前輩演員金喜善通電話時，開玩笑地喊著女方「奶奶你好」，令在場的李壽根、李恩智、THE BOYZ泳勳都嚇了一跳，才發現原來兩人交情不一般。

▲▼GD難得出演綜藝節目，4位主持人都很驚訝。（圖／翻攝自tvN）



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GD近幾年來把重心放在專輯音樂製作，幾乎沒在電視節目上出現，11日卻驚喜「獻聲」節目《Have a drink or something》，製作單位並未告知主持人金喜善、李壽根、李恩智、THE BOYZ泳勳，4人接電話只覺得聲音耳熟，李壽根回答「聲音好像有在哪裡聽到過」，GD反問「您不知道我是誰對嗎？我就只是在睡覺的人」。

▲▼GD喊金喜善「奶奶」，女方則笑著回答「GD是我孫子」，兩人交情很好。（圖／翻攝自tvN）



由於GD睡到一半接起電話，聲音還有些睡意，但明顯的特徵還是被李壽根聽出來，只是他不敢相信自己正在與巨星通話，半信半疑提問「可是他會跟我們通電話嗎？是GD嗎？」金喜善才馬上認出來接過電話問「你是志龍嗎？」

金喜善從GD出道前就認識對方，兩人交情至少18年，GD在電話裡虧她「奶奶，您好」，她爽朗地笑答「哎唷，幹嘛這樣，他（GD）是我的孫子啦」，在場THE BOYZ泳勳也很喜歡GD，她不忘幫後輩牽線，GD灑脫問候「後輩你好，我是GD」，令泳勳開心到合不攏嘴。

▲金喜善早在GD出道前就認識了。（圖／翻攝自tvN）



GD在電話裡證實即將回歸的消息，他笑著表示「現在好像要回歸歌手本業了」，金喜善藉機詢問是否能來錄影？他則幽默回答「我就喝一杯的時候再去」，兩人的互動逗得在場工作人員都笑出來。