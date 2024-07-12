「台灣第一女優」只和男友拍！原因全說了 殘酷3下場曝：必須退役

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，雖然已累積多年的拍攝資歷，但男友始終是唯一男主角。11日被問到「真的不考慮和其他男優拍片嗎」，她詳細說明背後原因，並直言若和其他男優拍片，最後可能會得到「必須退役」的結果。

▲吳夢夢解釋不和其他男優拍片的關鍵原因。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



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吳夢夢在Instagram限時動態解釋，她所有的拍片成本都是男友「熊吉」所出，包括攝影師、攝影棚的租借費，「但是所有的收入都是到我的口袋裡，所以我現在才會繼續做下去。」

▲吳夢夢坦言拍攝成本都由男友所出。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



然而，如果要跟其他男優拍片，吳夢夢勢必無法繼續跟熊吉交往，如此一來，她不只得自行負擔拍片成本，而且「賠個幾個月就差不多該收了」，最後還因現實考量而退役。

▲吳夢夢想繼續做想做的事。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



事實上，吳夢夢曾被問到當AV女優期間是否有發生過家庭革命，她當時笑說家人完全支持她拍攝A片，爸爸和親弟弟也對她的A片讚譽有加，過程中完全沒有出現紛爭，「就是誰養家誰說話。」