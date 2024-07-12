「國民姐夫」AKIRA要來了！　率師弟團回林志玲老家台南驚喜開唱

記者蔡琛儀／台北報導

知名音樂祭「浪人祭 Vagabond Festival」將在10月4至6日舉行，今（12日）公布第二波卡司，今年恰逢台南建城400年，主辦單位力邀台南女婿AKIRA一起慶祝，因此他將率領師弟團「THE JET BOY BANGERZ」再次回到愛妻林志玲的家鄉，登上台南浪人祭舞台共演。

▲▼AKIRA率領師弟團THE JET BOY BANGERZ出席2024浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

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被封為「國民姐夫」的AKIRA提攜新人不遺餘力，由他親自企劃和主導的Z世代師弟團THE JET BOY BANGERZ自去年8月出道以來，作品多次榮登排行榜首位。去年12月他們首次來台參與放浪兄弟演唱會，今年10月將首度參與台灣音樂祭，師兄AKIRA將擔任特別嘉賓，一同大展精湛的唱跳實力。

此外，陳珊妮、怕胖團、老王樂隊、當代電影大師、我是機車少女I'mdifficult 與日本創作人betcover!!、茉ひるMAHIRU 也將參與本屆浪人祭演出。被譽為東京天才型創作人的「betcover!!」已發行多張專輯，人氣持續發酵中，今年7月將首度登上FUJI ROCK舞台。

▲金曲歌后陳珊妮出席2024浪人祭。（圖／笨道策展有限公司提供）

千禧年出生的歌姬「茉ひるMAHIRU」，以單曲〈フレグランス〉（香味）攻佔台灣Spotify排行榜，也榮登KKBOX JPOP年度累計榜前四名，出道不久即在台灣累積大批粉絲，。