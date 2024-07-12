全炫茂踩地雷嗆「我比他便宜多」　池錫辰罕發火不錄了：你哪根蔥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名主持人全炫茂曾是一名播音員，後來轉戰成電視主持人，藉著直接敢言的風格打開國民知名度。然而，他的個性心直口快，出道初期時其實曾經把大前輩池錫辰惹怒，20年前出演節目《明星金鐘》時，為了有表現的機會，竟出言頂撞池錫辰，不斷開玩笑表示「我主持比他便宜多」等等，導致池錫辰最後真的發怒、氣到錄影中斷，這段往事11日被公開，掀起熱烈討論。

▲全炫茂承認近20年前把池錫辰惹火的事件。（圖／翻攝自ENA）

全炫茂2006年徵選進入KBS電視台當播音員，急於表現的他，卻在20年前出演節目《明星金鐘》時闖下大禍，當時主持人問他最想做哪個位置？他對著後方的池錫辰嗆聲「想要他的位置」，起初皆是用開玩笑的方式對談，但他玩笑越開越過火，長達20分鐘都在嗆對方，更表示「我主持比他便宜多了」、「反正他在後面也沒存在感」。

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▲全炫茂在節目上狂踩地雷挑釁池錫辰「我比他便宜多」、「他在後面沒有存在感」。（圖／翻攝自ENA）



當年池錫辰是大前輩，全炫茂與他私下根本沒私交，遭到一位新人狂攻擊，使得他的表情逐漸僵掉，製作人發現後趕緊中斷錄影，他則怒氣衝衝地走下來，在經過全炫茂旁邊時怒罵一句「太超過了吧」，氣氛瞬間降到冰點，全炫茂才發現自己的玩笑過頭了。

所有人發現池錫辰真的被氣到發火，藝人好友緊急上前安撫他。回想起這段過往，池錫辰解釋：「因為已經錄不下去了，我不想再抱著愉悅的心情錄影，真的太生氣了，就罵說『他哪根蔥啊』。」錄影遭到中斷。

▲▼池錫辰當時氣到怒罵「他哪根蔥」。（圖／翻攝自ENA）



全炫茂當時獨自被留在錄影棚裡，鼓起勇氣走到池錫辰休息室，真心地鞠躬道歉「真的很抱歉，只是為了搞笑這樣」，但當時池錫辰一句話都沒說，只是揮揮手叫他離開，代表是真的生氣了。

▲但後來全炫茂跟池錫辰和好了。（圖／翻攝自ENA）



直到6個月後，全炫茂、池錫辰在KBS電視台裡面遇到，全炫茂主動問候「哥哥您好」，池錫辰親切回應「你好啊炫茂」，接著朝對方的屁股打了一下，大方地和解。這段往事直到11日在節目上公開，池錫辰起初還不太記得，直到全炫茂說出原委，他才笑著說「好像有這一段事情」，當年背後輩冒犯一事早已拋到腦後，受到觀眾稱讚「池錫辰真的很大度」。