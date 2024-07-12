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台劇《美食無間》翻紅「烤五花肉紅到南韓」　韓網大讚：懂吃喔！

記者吳睿慈／綜合報導

台劇《美食無間》融合美食和警匪動作片，由王柏傑和傅孟柏、簡嫚書主演，戲劇於2024年初播畢，近來開始在南韓OTT平台開播，有趣的是，其中一幕王柏傑在韓式烤肉店大啖美食的畫面，近日引起南韓網友熱烈討論，他吃得津津有味，搭配上相當道地的吃法，令大批網友笑喊「懂吃喔」、「看得我都餓了」，意外掀起熱議。

▲台劇《美食無間》翻紅，烤五花肉的畫面紅到南韓。（圖／翻攝自theqoo）

▲台劇《美食無間》翻紅，烤五花肉的畫面紅到南韓。（圖／翻攝自theqoo）

《美食無間》在南韓OTT平台TVING播出，現已經上架8集，其中第6集裡王柏傑在韓式烤肉店大啖美食的畫面，意外引起南韓網友的共鳴，劇迷以「台劇裡出現的五花肉」為題，PO上各大論壇討論。

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▲▼台劇《美食無間》翻紅「烤五花肉紅到南韓」　韓網大讚：懂吃喔！。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼台劇《美食無間》翻紅「烤五花肉紅到南韓」　韓網大讚：懂吃喔！。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼台劇《美食無間》翻紅「烤五花肉紅到南韓」　韓網大讚：懂吃喔！。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼台劇《美食無間》翻紅「烤五花肉紅到南韓」　韓網大讚：懂吃喔！。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼台劇《美食無間》翻紅「烤五花肉紅到南韓」　韓網大讚：懂吃喔！。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼台劇《美食無間》翻紅，王柏傑吃得津津有味，韓網全餓了。（圖／翻攝自theqoo）

▲台劇《美食無間》翻紅，王柏傑吃得津津有味，韓網全餓了。（圖／翻攝自theqoo）

劇中，王柏傑先是介紹五花肉的道地烤法，不忘把泡菜也放上烤盤一起煮，接著他拿起生菜，先包肉再放入大蒜、青蔥、辣醬等，一口塞入嘴裡，接著又拿起海苔包飯與肉，吃得非常美味的畫面，連南韓網友都讚嘆「懂吃」、「一定很好吃」、「就決定今晚吃烤五花肉了」。

▲韓網大讚：懂吃喔！。（圖／翻攝自theqoo）

▲韓網留言區一片盛讚「懂吃喔」。（圖／翻攝自theqoo）

該則文章在論壇上吸引逾300則留言，網友笑虧「不行啊，這吃法只有我們才能知道」、「拜託也分我一口」、「沒想到會在台劇裡面看到道地的五花肉吃法」、「長得帥而且還很懂吃」、「怎麼這麼懂」、「我要流口水了」，《美食無間》於2024年初播畢，卻因烤肉畫面意外在韓翻紅。

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