女兒還沒升六年級「身高逼近170邊緣」　宋哥上網求不長高秘方！

記者陳芊秀／綜合報導

女星宋哥（宋依璇）是模特兒出身，時常在談話節目、社群平台分享生活大小事。她結婚育有兩個女兒，最近透露女兒即將升六年級，但是身高已經逼近170公分，為此上網求問「不長高秘方」，不過網友驚呼「好羨慕」。

▲宋哥時常分享家庭生活日常。（圖／翻攝自臉書／宋哥）

宋哥發文：「好害怕，還沒升六年級，已經在170公分的邊緣了，能不能教我不長高秘方……。」她連寫3次「沒有炫」，強調不是發炫耀文，而且在孩子沒上課的日子裡，已經鼓勵孩子晚睡，此方式似乎是想避免孩子再長高。她在留言串坦言，自己國小五年級時身高已經175公分，遺憾沒被壁咚過，「一個女孩子沒被壁咚過，這很不甘願！還有公主抱、娃娃音……，我不想說了」。

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▲宋哥女兒還沒升六年級，身高逼近170公分，發文求問不長高秘方。（圖／翻攝自臉書／宋哥）

照片中，宋哥把女兒摟在懷中，戴著一頂鴨舌帽、臉上露出微笑，穿著灰色T恤，女兒穿著粉紅色上衣，且母女幾乎快沒有身高差，女兒的頭已經到她的額頭高。網友輪番留言「妳好開明鼓勵晚睡」、「真是羨慕長得高」、「繼續長高，台灣籃球靠你們家了」、「真心羨慕（分我家10公分）」、「我很矮，我也沒有被壁咚過」、「基因太好了，我們小人國很羨慕」。

▲宋哥與女兒幾乎沒有身高差。（圖／翻攝自臉書／宋哥）