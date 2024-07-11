「常被搭訕開房間」飽受困擾！　日甜美正妹果斷剃髮…對比照曝引熱議

記者張筱涵／綜合報導

《月曜夜未央》每集會推出不同的主題，並到街頭採訪一般民眾，其中一集主題為「讓路人寫七夕許願紙條」。一名女生就寫下「希望所有男生都可以控制性慾」，飽受異性緣困擾的她，最後決定剃成平頭，只剩下前面瀏海部分是長的。

▲日本女孩希望男生可以控制性慾。（圖／翻攝自theqoo）



南韓網友將日本節目《月曜夜未央》內容貼到論壇theqoo，引起廣大討論。受訪女性不只在七夕願望寫下「希望所有男生都可以控制性慾」，只有瀏海部分是長髮、其他地方全是平頭的造型，也是因為人氣太高的困擾。

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該名女性表示，都會遇到男生說「你完全是我的菜，今晚想跟你去開房間」，而且因為外貌不錯的關係，這種事情遇到好幾次，實在覺得太困擾的關係，突然想到只要剃平頭的話，就不會吸引男生注意，生活也會過得比較輕鬆，才會決定留這樣特殊的髮型。

▲日本女孩飽受搭訕困擾，決定剃平頭。（圖／翻攝自theqoo）



《月曜夜未央》工作人員聽了以後相當好奇，也跟該名女性要了以前的照片來看，她真的長得非常可愛，但也讓人心疼。韓網友看了以後都說「該有多辛苦才會改變造型」、「好果斷的女性」、「我朋友也因為常常被騷擾，所以刻意不化妝不打扮」、「雖然帥哥也會過得很辛苦，但長得漂亮的女生真的是別的層級的辛苦」。

▲日本女孩剃頭前後差異。（圖／翻攝自theqoo）