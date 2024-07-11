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浩角翔起成軍20年！初見面互看不順眼　浩子爆阿翔私下面：他好奇怪

記者孟育民／台北報導

團體浩角翔起自2004年成軍，今年邁入20年，兩人共同經營的網路節目《鬧著玩》特別安排兩人前往澳門來段蜜月旅行，澳門新濠影滙飯店特別幫兩人準備了蜜月套房，房卡還特別用了兩人的合照當卡面，當兩人一打開房門發現床上有兩隻天鵝毛巾擺成愛心形狀，旁邊灑滿玫瑰花，側邊擺放有兩人Ｑ版肖像的大毛巾，阿翔說「我本來想帶回家的，但我現在想裁一半只留下我的部分」，浩子也反擊「我洗完澡或游完泳，拿著這個大毛巾，阿翔的臉面對我的身體，這畫面能看嗎？」蜜月套房看似甜蜜的一切安排，讓浩角翔起兩人面露驚恐，不能接受。

▲▼浩角翔起成軍20年澳門渡蜜月。（圖／鬧著玩YT提供）

▲▼浩角翔起成軍20年澳門渡蜜月。（圖／鬧著玩YT提供）

▲▼浩角翔起成軍20年澳門渡蜜月。（圖／鬧著玩YT提供）

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浩角翔起成軍20年，兩人在鬧著玩的蜜月旅行主題影片中也再次憶起共同度過的點點滴滴，浩子憶起第一次見到阿翔是在「電視笑話冠軍」的攝影棚，阿翔正在彩排跳郭富城的舞，導播請阿翔再彩排一次，阿翔小小聲地”嘖”了一聲，看在浩子眼裡覺得這個人好不耐煩。

▲▼浩角翔起成軍20年澳門渡蜜月。（圖／鬧著玩YT提供）

▲兩人分享初見面的感想。（圖／鬧著玩YT提供）

關於浩子的第一印象阿翔則說「他好奇怪。」他進到攝影棚看到浩子跟他舅舅兩個人在表演摔角，然後浩子把他舅舅的牙齒拔掉，阿翔心想「這到底什麼莫名其妙的表演」。兩個互相看不對盤的男生，在經紀公司的組合下成為團體，互相配合了20年實屬不易。

▲▼浩角翔起成軍20年澳門渡蜜月。（圖／鬧著玩YT提供）

▲▼浩角翔起共同經歷了許多酸甜苦辣。（圖／鬧著玩YT提供）

▲▼浩角翔起成軍20年澳門渡蜜月。（圖／鬧著玩YT提供）

浩角翔起今年組團20周年，兩人雖然一直吐槽彼此，但看在其他人眼裡卻是打情罵俏，兩人分別在鬧著玩的蜜月旅行中提到這20年來印象深刻的事，阿翔感性的說浩子做過最感動的事是「他救了我一命」，有次外景要跳水，不黯水性的阿翔跳進水裡後不停掙扎，自覺快被水淹沒，這時候浩子一把把他從水裡抓起來，阿翔說他真的是救了我一命。

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浩角翔起, 浩子, 阿翔

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