影迷集資「以他名義」甘肅蓋圖書館　金鐘視帝李程彬一聽哭了！

記者黃庠棻／台北報導

李程彬以《她和她的她》奪下第58屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角，人氣水漲船高，目前正如火如荼拍攝新劇《成功路上》，劇情藉由穿越時空的奇幻方式回到1989年代的台灣，是一部用幽默、詼諧的方式來探討「何謂成功男人」議題的故事。

▲李程彬。（圖／東旭九翔娛樂提供）

得知粉絲為自己準備餐車，讓李程彬又驚又喜，當他走向餐車時，劇組工作人員還化身粉絲，不但自製手寫應援板，還列隊歡呼他出場，讓他瞬間不好意思了起來。李程彬表示「最近都在劇組忙著拍戲，知道粉絲準備餐車來為我加油時很感動。有種這世界上除了家人之外，還有人這麼關心我、支持我的感覺。」

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▲李程彬收到粉絲應援。（圖／東旭九翔娛樂提供）

參與李程彬餐車活動的粉絲，還製作了應援橫幅、貼紙、展架等應援物，讓他直呼「粉絲很厲害」，每次都會用心製作各種周邊。他透露「現在我媽家裡，就有一區是放滿我的各種周邊品，從海報、抱枕到公仔應有盡有。以前還有等身的人形立牌，只可惜立牌沒有帶回來。」李程彬笑說這次粉絲們做的應援展架跟橫幅，他也會帶回去，擴增進家裡的周邊區。

▲李程彬粉絲應援相當用心。（圖／東旭九翔娛樂提供）

此外，更有粉絲曾以李程彬的名義，為甘肅當地小學蓋了一間圖書室， 讓他永生難忘，表示因為以前粉絲常常會花大錢買各種貴重禮物送他，禮物更曾多到裝滿好幾個飯店的大行李推車，後來心疼粉絲破費，便呼籲別再為他花錢買禮物，並表示這些錢可以拿去幫助更有需要的人。沒想到，某一年李程彬生日時，粉絲們便用他的名義，出資建了一間圖書室，幫助因地處偏遠而資源有限的學童們。

李程彬坦言「我聽到這消息時哭了，覺得他們不但一直支持我，還很重視我對他們說的每一句話，也真的把對我的愛傳出去，幫助更有需要的人。」對於粉絲們一直以來的支持，他也感性表示「很感謝你們一路以來的支持，我會繼續努力，好好的拍戲給你們看。」