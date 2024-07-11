韓千萬YTR遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

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Tzuyang遭男友拍性愛片　「驚悚音檔曝」遭暴打淒厲哀嚎：饒了我

記者吳睿慈／綜合報導

南韓吃貨正妹「Tzuyang（쯔양）」從小有吃不胖體質，長相甜美食量卻大得驚人，她創立YouTube頻道5年以來累積千萬訂閱人次，近日卻傳出負面爭議，11日凌晨親上線回應粉絲，痛訴遭到前男友威脅長達4年，至少被勒索韓幣40億元（約台幣1億元），遭到各種暴力對待，甚至被偷拍不雅影片，她透過律師公開過往觸目驚心的傷照，只是在調查過程中，前男友自殺身亡，沒了加害者，只剩受害者，這段沈重的交往史曝光後，令粉絲心疼不已。

▲▼ 韓千萬YTR遭男友偷拍性愛片　「驚悚音檔曝光」遭暴打哀嚎：饒了我。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

▲Tzuyang在韓人氣非常高，11日驚人自爆悲慘過往，遭前男友都拍影片被威脅。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

Tzuyang在韓擁有超高知名度，曾多次出演知名綜藝節目，連「國民MC」劉在錫都知曉她是誰。怎料，近來她遭到其他爆料頻道中傷，11日凌晨親上火線透過直播的方式面對觀眾，才正式說出藏在心裡5年來的秘密。在她還沒開設頻道時，認識了前男友A，兩人交往初期，男方把她照顧得無微不至，卻在後期逐漸變調。

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A男在她不知情下偷拍不雅影片，要求她去自己的酒店工作賺錢，她傻傻地答應男友卻開啟了地獄生活，賺到的錢全上繳，後來她不願在酒店繼續工作，男友只能用暴力威脅她，「一天被打兩次，還威脅我『那要怎麼賺給我錢』」，於是她才開始了YouTuber的生活「用頻道賺錢」。

▲▼tzuyang講到最後忍不住哽咽。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

▲▼Tzuyang講到最後忍不住哽咽。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

▲▼ 韓千萬YTR遭男友偷拍性愛片　「驚悚音檔曝光」遭暴打哀嚎：饒了我。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

怎知，開設YouTube頻道又是另一個地獄，前男友為此創了一家公司，要求她簽下收入7比3對分的合約，她無奈表示「就連這個都沒有遵守，連廣告收入我一毛錢都沒收到」，幾乎每天被打著工作，「頻道經營5年來，其中4年每天都有這樣的事」，4年來被勒索40億元，她後來把自己的錢全都給了對方，求對方離開，但A男恬不知恥甚至找上Tzuyang的好友們威脅了近韓幣2億元。

Tzuyang一直以來默默處理該事件，她哭著表示：「我不想透過任何方式讓這件事情被知道，如果被公開了，我還曾考慮過是不是要退出演藝界。」她透過法律訴求以性暴力、施暴、勒索等罪名向A男提出刑事訴訟，怎料A男在調查過程中輕生身亡，案件因沒有公訴權被迫結案。

▲直播中，播出被打淒厲哀嚎的音檔，兩位律師表情不忍。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

▲直播中，播出Tzuyang被打淒厲哀嚎的音檔，兩位律師表情嚴肅。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

▲▼ 韓千萬YTR遭男友偷拍性愛片　「驚悚音檔曝光」遭暴打哀嚎：饒了我。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

▲Tzuyang被打到全身上下都是傷。（圖／翻攝自Tzuyang頻道）

直播中，她透過辯護律師公開一切證據，包含過去提交的法院提告書、威脅訊息、遭打到全身瘀青的照片，以及她遭到暴打過程中的錄音音檔，只聽見她被打到不斷慘叫，其中夾雜著啜泣聲，哭著痛喊「請你饒了我」，令人聽得毛骨悚然。只是加害者A男如今已經身亡，留下Tzuyang獨自面對輿論壓力。

知名度極高的Tzuyang，過往悲慘情史遭曝光引起各界高度關注，留言區一片聲援聲替她加油打氣「那位前男友兼公司代表太壞了，還沒償還罪責就自殺了，太可怕了」、「用性愛片威脅的人渣就是垃圾」、「那個音檔的慘叫聲太可怕了」，希望Tzuyang以後過得好，不要活在前男友陰影底下。

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