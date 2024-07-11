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Disney+驚悚劇《七夕之國》真的開腦洞！山田孝之隔空開殺震撼現身

記者吳睿慈／綜合報導

漫畫家岩明均所創作的《寄生獸》自翻拍成電影後，新穎變異劇情獲得粉絲喜愛。Disney+挑戰岩明均另一部漫畫神作《七夕之國》，今年夏天帶來加倍的恐怖、刺激以及懸疑感，邀請口碑爆棚的懸疑日劇《噬亡村》團隊製作，並由影帝卡司山田孝之飾演大反派，以及備受看好的新生代演員細田佳央太共同飆戲，4日起每週四在Disney+開播，首播3集就出現殺人案，死者「腦洞大開」死狀詭異，本劇充滿超能力設定與精彩劇情，保證讓人腦「洞」大開！

▲▼《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

▲《七夕之國》翻拍自岩明均另一部漫畫神作，加倍驚悚與恐怖，帶給影迷滿滿刺激感。（圖／Disney+提供）

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《七夕之國》故事講述一名虛幌度日的大學生南丸洋二（細田佳央太飾演），他擁有可以在任何物體上穿洞的超能力，看似平凡無用的技能，卻意外捲入丸神教授失蹤案，調查之下眾人才發現，原來他是「丸神」家族後代，遺傳到祖先的穿洞能力。

南丸洋二認為自己的能力豪無用武之地，卻在得知丸神教授前往「丸神村」後下落不明，兩人家鄉起源恐相同，與此同時，該城鎮竟出現腦袋被開了一個洞、右手臂被開洞消失的死者，為了揭開真相啟程「丸神村」，然而，該城鎮表面上村民看似相處得和平，實際卻對外隱藏著秘密。

▲▼《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

▲幸子告誡南丸洋二城鎮的人有疑點。（圖／Disney+提供）

在他到訪之際，村里舉辦著與領主有關的「七夕祭典」，詭異的是該祭典從6月就開始舉辦，村民在得知他是丸神後代，更是對他過度熱情招待，直到在咖啡廳工作的東丸幸子告誡他：「這個城鎮的人可能會跟你講很多奇怪的話，你不要太在意，你是平凡人，沒有人可以打擾你。」他們才發現村民們正在隱瞞某件事。

▲▼《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

▲▼高志先生激發了南丸洋二的能力。（圖／Disney+提供）

▲▼《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

嗅出村民的不對勁後，南丸洋二與老師緊急離開村莊，沒想到，「幸子哥哥」高志先生卻親自找上他，自爆身份後，他的能力也開始有了巨大改變。然而，南丸洋二能力神速進步中，危機也一步步邁進。

▲▼《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

▲▼山田孝之震撼登場，議員當場被殺死。（圖／Disney+提供）

▲▼山田孝之震撼登場，議員當場被殺死。（圖／Disney+提供）

山田孝之飾演的大反派在第3集壓軸登場，甫現身就帶給觀眾沈重的壓迫感，他的雙手皆擁有6隻手指頭，就算面前有一道牆隔絕，仍然可以製造出巨大無比的洞，並在所有人面前殺害議員，一個閃光的瞬間，議員半身被截出巨大的圓形洞，世界末日即將來臨，究竟丸神村所隱藏的秘密究竟為何？南丸洋二是否能夠拯救世界？驚悚日劇《七夕之國》每週四在Disney+上線播出。

▲▼《七夕之國》。（圖／Disney+提供）

▲《七夕之國》熱播中。（圖／Disney+提供）

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七夕之國, 岩明均, 山田孝之, 細田佳央太

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