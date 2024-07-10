假裝快遞「騙EXO、NCT住處地址」還囂張直播！　法院判決出爐

記者張筱涵／綜合報導

SM娛樂旗下藝人共有4位偶像遭騙住處地址！朴某和金某在社群語音聊天平台直播中，透露去年4月假扮成快遞員，用話術騙到了地址，被發現後也因違反《情報通信網利用與情報保護》被罰款韓幣300萬元（約台幣7.5萬元）。

▲▼EXO 1名成員和NCT 3名成員受騙。（圖／翻攝自FACEBOOK／NCT）



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朴某和金某日前在社群語音聊天平台開直播，沾沾自喜表示去年4月假扮成快遞員，聯繫了SM娛樂旗下偶像，以「有你的包裹，但沒有標註是哪一號房，箱子上面只有寫ＯＯ（商品名稱），請問是您的嗎」的話術騙到藝人詳細地址，受害者共有3位NCT成員和1位EXO成員。

首爾東部地方法院3日對此案作出判決，「共謀犯罪的被告人假扮成快遞員，欺騙作為藝人活動的受害者，讓對方提供出隱私資訊，違反情報通信網條例，分別處以韓幣300萬元的罰金。」

韓網友看了以後氣憤不已，「民法部分也會追究嗎？罰金太輕了」、「哇，這件事情現在才判決嗎？訴訟真的都要好久」、「竟然只罰300萬元」、「竟然只是因為好玩去做，瘋子」、「他們拿那些資料賺了更多錢吧」、「竟然只罰300萬元，他們可是套出他人隱私資訊的人欸，可惡的傢伙們」。