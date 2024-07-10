港姐2024驚傳「賄選」！　投票免費送海鮮…路邊巨型廣告掛很大

記者陳芊秀／綜合報導

香港小姐選美過去是踏入娛樂圈成名的一大機會，包括袁詠儀、李嘉欣、張曼玉等人都是港姐出身，如今2024年也再度展開海選活動，沒想到網路傳出賄選。來自廣東江門的參賽佳麗陳元元，在家鄉放巨型看板廣告，打出「投票選港姐免費送海鮮」的口號，引發爭議。

▲香港小姐疑似出現「賄選」，網友目擊路邊有競選佳麗的巨型廣告，文案寫投票選港姐免費送海鮮。（圖／翻攝自小紅書）

據《香港01》報導，網友拍照發文，稱有女孩表示自己來自廣東江門，本來覺得很親切，沒想到在路口見到超大拉票廣告，「震驚到我了，以前沒人這麼做吧」。發文者認為參選者挺有勇氣，因此公開為老鄉打氣加油。巨型看板廣告引發陸網討論，當地網友留言「作為江門人，覺得失禮」，有人認為參加已經是自信的表現。

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▲網友發現巨型海報中的參選佳麗是廣東江門陳元元。（圖／翻攝自小紅書）

陳元元在個人社群平台自我介紹。她在廣東江門出生，18歲去美國讀書，現在在香港工作，「我希望透過香港小姐這個平台，努力成為更好的自己，在回饋給所有曾經幫助過我的人，希望大家幫我進決賽」。網友留言時貼出巨型廣告照並問：「是你嗎？」本人則沒有回應。

▲網友問陳元元是不是巨型廣告的人。（圖／翻攝自小紅書）

▲陳元元透過社群平台請大家投票。（圖／翻攝自小紅書）