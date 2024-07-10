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正妹雙人組出道首開唱！　揪粉絲同歡揭曉「正式團名」

▲▼Kaį和Lexa去年在實境音樂節目《滾石摘星號》中脫穎而出。（圖／滾石唱片提供）

▲Kaį和Lexa去年在實境音樂節目《滾石摘星號》中脫穎而出。（圖／滾石唱片提供）

記者翁子涵／台北報導

新生代創作女歌手Kaį和Lexa去年在實境音樂節目《滾石摘星號》中脫穎而出，一路過關斬將站上最終舞台，近來宣布將在27日於北流卡夫卡舉行首次專場音樂會《初道 The First Path 聽證音樂會》，將由昔日《滾石摘星號》節目戰友樂團「VIBER氣氛人」的花花與喬凱共同主持，也驚喜曝光站台嘉賓是U:NUS的團員吳昱廷和高有翔，同為選秀節目出身的學長們將力挺兩位師妹的首次專場公演。

▲▼Kaį和Lexa將在音樂會上正式揭曉官方組合名稱。（圖／滾石唱片提供）

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▲Kaį和Lexa將在音樂會上正式揭曉官方組合名稱。（圖／滾石唱片提供）

Kaį和Lexa去年在《滾石摘星號》節目中認識，兩人有著相似又互補的靈魂和風格，節目結束後，兩人仍繼續共同創作，Kaį和Lexa透露，音樂會上將演出多首原創作品，邀請觀眾一起走進她們的音樂秘境，搶先試聽。

兩人也笑說之前在錄節目時，其他選手們用英文名字的諧音，天馬行空幫她們取了可愛的組合綽號，像是「凱薩沙拉」、「凱薩大帝」，更有粉絲在LINE社群熱絡地討論粉絲名，讓兩人又驚又喜，覺得十分有趣，也透露將在音樂會上正式揭曉官方組合名稱。

去年甫出道的U:NUS已成為兩人的學長，團員吳昱廷和高有翔也為師妹們錄製影片加持，幽默表示：「自己不是最菜的了。」而Kaį和Lexa能不能成功組隊出道，將交由音樂會上所有觀眾擔任「陪審團」，給予她們最直接的掌聲和評價。
 

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