愛紗台北置產「扛房貸30年」！　大嘴巴解散8年被問合體...她鬆口內幕

記者孟育民／台北報導

今（10日） 三立全新行腳節目《Linking 368 Taiwan恁去台灣》舉辦首播記者會，製作人林暉董事長，主持人黃鈺琳（奶黃）都出席，千田愛紗也特別擔任站台大來賓。愛紗來台發展24年，兩年前終於在台北置產，透露房貸要還30年，苦笑說：「台北的房子是非常貴！這個是全球都知道的！」

▲奶黃主持《Linking 368 Taiwan恁去台灣》，愛紗現身記者會。（圖／三立提供）

愛紗說在大嘴巴時期就有想過買房，但實在太忙，後來終於找到適合自己的房子，「之前還有一點不太確定，我不知道自己要住哪，現在我很明確台灣是我第二個家，我的家在沖繩離台灣很近，所以就會猶豫說要買房嗎？離老家那麼近，現在很確定台灣是我的家，沖繩也是我的家。」她說雖然自己是外國人，只有領永久作居留證，但銀行還是給她30年的的期限，「跟台灣人是差不多，我覺得就很棒，我很多沖繩的朋友想定居在這裡。」

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▲愛紗在台北置產。（圖／三立提供）

談到近期掀起Energy熱潮，愛紗在2007年時，與懷秋、坂本宗華、薛仕凌組成嘻哈團體「大嘴巴」，無奈團體在2016年解散，被問到未來有機會合體嗎？她則說：「有很多人再問，但目前沒有這個規劃，有聯繫，可是大家都很忙，沒有聊過這件事。」她坦言團體有群組，但沒有那麼頻繁聊天，大家都各自忙碌工作。

▲大嘴巴解散8年，愛紗表示沒合體計劃。（圖／三立提供）

在旁的奶黃一聽才突然回過神，驚訝地指著愛紗說：「你們在講我才知道妳是（大嘴巴成員）！我剛來台灣的時候都在聽你們的歌！」愛紗也被逗樂說：「我是！」奶黃說大嘴巴是自己的童年，從11歲就開始聽，一時沒認出偶像就坐在自己旁邊，還說等等結束要來合影，笑翻眾人！