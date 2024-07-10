ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛紗台北置產「扛房貸30年」！　大嘴巴解散8年被問合體...她鬆口內幕

記者孟育民／台北報導

今（10日） 三立全新行腳節目《Linking 368 Taiwan恁去台灣》舉辦首播記者會，製作人林暉董事長，主持人黃鈺琳（奶黃）都出席，千田愛紗也特別擔任站台大來賓。愛紗來台發展24年，兩年前終於在台北置產，透露房貸要還30年，苦笑說：「台北的房子是非常貴！這個是全球都知道的！」

▲▼ 奶黃（右）沒認出愛紗就是大嘴巴成員。（圖／三立提公）

▲奶黃主持《Linking 368 Taiwan恁去台灣》，愛紗現身記者會。（圖／三立提供）

愛紗說在大嘴巴時期就有想過買房，但實在太忙，後來終於找到適合自己的房子，「之前還有一點不太確定，我不知道自己要住哪，現在我很明確台灣是我第二個家，我的家在沖繩離台灣很近，所以就會猶豫說要買房嗎？離老家那麼近，現在很確定台灣是我的家，沖繩也是我的家。」她說雖然自己是外國人，只有領永久作居留證，但銀行還是給她30年的的期限，「跟台灣人是差不多，我覺得就很棒，我很多沖繩的朋友想定居在這裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 奶黃（右）沒認出愛紗就是大嘴巴成員。（圖／三立提公）

▲愛紗在台北置產。（圖／三立提供）

談到近期掀起Energy熱潮，愛紗在2007年時，與懷秋、坂本宗華、薛仕凌組成嘻哈團體「大嘴巴」，無奈團體在2016年解散，被問到未來有機會合體嗎？她則說：「有很多人再問，但目前沒有這個規劃，有聯繫，可是大家都很忙，沒有聊過這件事。」她坦言團體有群組，但沒有那麼頻繁聊天，大家都各自忙碌工作。

▲▼ 奶黃（右）沒認出愛紗就是大嘴巴成員。（圖／三立提公）

▲大嘴巴解散8年，愛紗表示沒合體計劃。（圖／三立提供）

在旁的奶黃一聽才突然回過神，驚訝地指著愛紗說：「你們在講我才知道妳是（大嘴巴成員）！我剛來台灣的時候都在聽你們的歌！」愛紗也被逗樂說：「我是！」奶黃說大嘴巴是自己的童年，從11歲就開始聽，一時沒認出偶像就坐在自己旁邊，還說等等結束要來合影，笑翻眾人！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

推薦閱讀

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差

遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師李怡貞不忍了：沒吃那麼差

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

老公小孩都在美國沒考慮一起住？　崔佩儀12字親回

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！　鄭凱云前夫一看傻眼：問題嚴重

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」…退出頒獎撕破臉

王子爆熱戀「連2天半夜回《全明星》席惟倫家」！　1舉動超閃全被拍

江坤俊道歉再發聲「我絕無性騷」！　聲明全文曝光

香蕉公開婚禮明細！　「喜酒就花139萬」總金額驚呆網：可當頭期款

王子爆穩交席惟倫1年「IG照藏愛的痕跡」！2細節偷放閃　公司首發聲

蔡阿嘎新片爆不只AB合約「還有C」！二伯也嚇到　蘿拉疑還有未公開惡行

下班後吃喝江坤俊異性緣佳　一張圖戳破「每天都回家」說詞

42歲嚴立婷宣布暫離台灣！淚吐無助心聲：原來一個人在異鄉是這種感覺

江坤俊沉默6天首發文！　宣佈「暫停演藝工作」：不回覆是不想筆戰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛紗, 大嘴巴, Linking 368 Taiwan恁去台灣, 奶黃

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 布萊德彼特罕放閃小26歲新女友！　傳有意組建家庭「生育計畫曝光」
  2. 昔童星遭虧臉僵「風乾酸梅」　38歲生日PO素顏照網驚
  3. 愛紗台北置產「扛房貸30年」！　大嘴巴解散8年被問合體...她鬆口內幕
  4. 樂團主唱單飛　認與老婆愛情長跑15年：她影響我最大
  5. 白雲收唐治平友人訊息！　「曝後事卡關點」：若不在，要面對
  6. 薔薔前員工控薪水少「她心寒發聲」！揭上片前被放鳥　全公司幫擦屁股
  7. 死性不改！鄭俊英「夜店熱吻法妹」謊稱：我來自波士頓　小號貼文曝光
  8. 何宜珊愛情長跑9年修成正果！劇中「單膝下跪」拿鑽戒求婚王盈凱
  9. 砲轟圈內5閨蜜決裂4個月！　吳婉君露面認了「友情回不去」
  10. 黃少谷爆曾罹患重度憂鬱症想輕生！　陷低潮：覺得自己不配當人

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366