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蔡允潔遇親戚「情緒勒索借錢」　奪命連環Call+私訊…痛曝煎熬

記者陳芊秀／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）透露自己被人奪命連環Call借錢，昨日（9）深夜發文吐露心情「真的！很難受！」她打破原則借錢給遠房親戚，但見到對方活躍不再提及還錢，直到再度被借錢，忍不住指出「誠信很重要」。

▲▼蔡允潔遇親戚情緒勒索借錢。（圖／翻攝自臉書／蔡允潔）

▲蔡允潔遇親戚情緒勒索借錢。（圖／翻攝自臉書／蔡允潔）

蔡允潔過去秉持著不跟人借錢、也不借人錢的想法，但是第一次為了遠房親戚破例，原本親戚欲借10幾萬，說小孩生活上已經過不下去了，她最後答應借出一萬，「至少我覺得親戚一場，這如果是救命錢，那就當作功德」。後來她看到親戚仍然活躍，卻沒有再提及還錢，還以為自己被詐騙。

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直到親戚再次打來求助，表示需要錢買孩子的尿布和奶粉，撐不下去急用。她認為，人與人之間的相處應該是互相的，有困難可以說，但不能完全不提還款，而且一再借錢，強調「誠信二字很重要，如果～你真的有困難且有誠意可以溝通，而不是一直情緒勒索我，好像我不借錢，就是我太狠心」。

眼看著一通通的未接來電和焦急的訊息，內心其實也很難受，感到內外煎熬，「我在想！會不會真的是著急救命？可是我就是覺得～哪裡不對」，大嘆每個人的生活都不容易，都在修練自己的人生。

【蔡允潔臉書全文】

我一直秉持著不跟人借錢、也不借人錢的想法。
可是我被奪命連環call還有情緒綁架，真的想來說一下我的心情
前一陣我還自嘲覺得，搞不好我被詐騙了因為不是最近很多人都被盜帳號，開口就是借錢嗎？
我第一次借錢，借給一個遠方親戚，我也自以為聰明的覺得，我還有對過，確定我不是被詐騙
他跟我借10幾萬，但我覺得借，是借急不借窮，因為我幫不了你一世
他那個時候跟我說！小孩生活上已經過不下去了～我說！我可以借你一萬
（至少我覺得親戚一場，這如果是救命錢，那就當作功德）
因為我認為孩子是無辜的
但是後來！我一直有看到他們仍活躍，卻沒有再提及還錢的事所以我以為我被詐騙了，跟他們沒關係
還自己在那邊腦補
到他拼命連環call 我，再借錢
然後說要買孩子的尿布奶粉，撐不下去急用
其實我心裡是很揪的，不是不能借
可是人跟人是互相的
有困難可以說，但不能完全不提還款，而且一而再的借錢
誠信二字很重要
如果～你真的有困難且有誠意可以溝通
而不是一直情緒勒索我，好像我不借錢，就是我太狠心～
看著那一通通的未接來電，和一字字的焦急逼問～其實我也很難受
我在想！會不會真的是著急救命？
可是我就是覺得～哪裡不對
其實真的真的真的！很難受
那是種內外煎熬的感受
誰的生活都不容易！就是在修煉自己人生罷了

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