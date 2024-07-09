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愛雅甜曬「老公視角照」放閃！　結婚2年羞讚：我真的撿到寶

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）愛情、事業雙豐收，在2022年宣布和圈外15年好友結婚，更自創素麻辣鍋品牌，平時用心經營社群的她，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，最近就PO出一張「愛的視角」照，大讚老公拍照技術有進步，同時也直呼：「撿到寶。」

▲愛雅。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅分享老公拍的照片。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

透過愛雅在社群分享的照片可發現，她身穿一件黑色無袖連身裙，戴著一頂黑色鴨舌帽，低頭專注地看著手機。愛雅坐在一間精品店內，地上擺著一雙運動鞋，可見她可能剛換下這雙鞋，正在試穿高跟鞋，自然又不失優雅的模樣，全被一旁的老公捕捉下來。為此，愛雅稱讚對方的拍照技術，「我覺得，老公著實進步許多。」

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▲愛雅。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

▲愛雅在2022年宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／愛雅張艾亞）

愛雅進一步透露，老公在經過不斷練習拍照之後，幾乎每張成果照都能上傳到社群平台，同時也甜蜜表示：「尤其跟其他直男相比，我真的是撿到寶。」更在文末呼籲大家一起給對方一個掌聲鼓勵。貼文及照片在曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有不少人寫下「超級漂亮」、「訓練有素的感覺」、「妳老公好厲害」等稱讚留言。

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