記者吳睿慈／綜合報導

南韓娛樂圈8日一早喜事頻傳，先是泫雅、龍俊亨情侶倆宣布10月結婚，男神宋仲基妻子懷上二胎，24歲饒舌歌手ASH ISLAND（尹辰煐）也震撼承認結婚了，妻子是日、韓混血歌手Chanmina，夫妻倆現迎來新生命的到來，他在IG深情告白「與她約定攜手餘生了。」

▲24歲ASH ISLAND閃婚Chanmina，同步宣布妻子懷孕消息。（圖／翻攝自ASH ISLAND、Chanmina IG）



24歲饒舌歌手ASH ISLAND參與節目《高等Rapper》第二季闖出名聲，最終獲得第4名殊榮，靠著出眾的饒舌技巧與可愛的外貌受到關注，5月也隨著公司演出來到台灣參與「BITION BOYZ」演唱會。他7日突然在官方IG宣布喜訊，「我和Chanmina約定攜手餘生了」，感性表示妻子是令人感激的存在，不論在哪個層面都給予他很大的力量，「可以和她成為家人，我既感謝又幸福。」

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「更開心的消息是，我們迎來了新生命」，ASH ISLAND承認妻子Chanmina已經懷孕，希望與歌迷分享這份幸福的喜悅，以後也希望可以把自己所收到的愛用力傳達給粉絲。

▲▼24歲ASH ISLAND與Chanmina結婚消息令粉絲超驚訝。（圖／翻攝自ASH ISLAND、Chanmina IG）



生命里程碑翻開新的篇章，ASH ISLAND同時告知歌迷，「我與長久就像家人般的AMBITION MUSIK合約到期了，公司總是給我很多機會與勇氣，我會抱著感激的心成為更好的藝人，表現出更好的面貌」，承諾不久之後會用好的音樂與粉絲見面。

ASH ISLAND的妻子Chanmina也同步發出結婚與懷孕的消息，而他在該篇貼文裡，放閃夫妻倆的甜蜜合照，他捧著女方的臉狂親，寵溺地摸肚，幸福感溢於言表。