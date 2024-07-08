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被吳慷仁點名開罵「柴智屏回應了」！415字還原真相：我扛責任

記者潘慧中／綜合報導

吳慷仁8日被週刊爆料，在私人FB點名抱怨由偶像劇教母柴智屏監製、翻拍韓劇的《我們的藍調時光》，他婉拒演出卻無預警變成劇組停拍的藉口，「不論你們是為了要對投資方解釋，還是為了對工作人員有說法來解脫…真的很明顯只保護自己的考量…不負責任很自私。」對此，柴智屏稍早正式發文回應了。

►吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

▲▼柴智屏。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

▲柴智屏回應。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

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柴智屏8日中午在臉書發文，先是感謝圈內朋友的致電關心，接著，她表示當初決定延期拍攝是為了準備得更完善，「若要扛責任也應該是我，沒有要將責任推卸給任何人。」

▲▼柴智屏。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

▲柴智屏表態不卸責。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

為了避免以訛傳訛、再度引發是非，柴智屏公開6月20日發給工作人員的公告，「米神所投資制作的旗艦級影集『我們的藍調時光』因氣候與當地條件，只有在8月底至10月初是最理想的拍攝時間，而原本預計在今年8月20號開拍的計劃，尚有部份工作未臻完善，因此，為了更完美的拍攝品質或是更縝密的制作規劃，我們決定延後到明年的此時進行拍攝。」

▲▼吳慷仁。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）

▲吳慷仁不滿婉拒演出卻變成劇組停拍的藉口。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁）

不只這樣，公告最後也提到，「在這裡，對曾經在前制工作的工作人員們說聲感謝，謝謝各位的努力付出，並且對已承諾我們的邀約，即將參與拍攝的所有幕前幕後的人員們表達歉意，相信我們曾經努力過的部分不會白費，在此鄭重的期望，明年此時此刻，原班人馬，全員集合，繼續我們的拍攝計劃，感謝大家對於米神的包容與支持。祝福大家一切平安順利。明年見！」

柴智屏臉書全文：

謝謝圈內的朋友們打電話來關心
延期拍攝是為更完善的準備
若要扛責任也應該是我
沒有要將責任推卸給任何人
為免以訛傳訛，不再口水是非
以下是6月20號發給工作人員的公告
——————————————————
親愛的藍調時光的工作夥伴們
米神所投資制作的旗艦級影集「我們的藍調時光」因氣候與當地條件，只有在8月底至10月初是最理想的拍攝時間，而原本預計在今年8月20號開拍的計劃，尚有部份工作未臻完善，因此，為了更完美的拍攝品質或是更縝密的制作規劃，我們決定延後到明年的此時進行拍攝。
在這裡，對曾經在前制工作的工作人員們說聲感謝，謝謝各位的努力付出，並且對已承諾我們的邀約，即將參與拍攝的所有幕前幕後的人員們表達歉意，相信我們曾經努力過的部分不會白費，在此鄭重的期望，明年此時此刻，原班人馬，全員集合，繼續我們的拍攝計劃，感謝大家對於米神的包容與支持。
祝福大家一切平安順利。
明年見！
監制 柴智屏

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