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吳慷仁「被踩底線」翻臉柴智屏！FB直接點名：讓人賭爛 火大原因全說了

【獨家】【未合作先鬧翻】藍調停拍背黑鍋　吳慷仁暴怒翻臉柴智屏

▲2017年吳慷仁（右一）和柴智屏（右二）在金鐘獎入圍公布記者會還有說有笑。左起柯佳嬿、小野。

圖文／鏡週刊

由偶像劇教母柴智屏監製、翻拍韓劇的《我們的藍調時光》，斥資破億元，今年初浩浩蕩蕩宣布海選。但近期吳慷仁在私人臉書抱怨，讓該劇停拍消息擴散受到討論，他抱怨自己遭池魚之殃，因為婉拒演出變成劇組停拍的藉口，吳慷仁更直白地說：「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛！」

吳慷仁不久前在私人臉書直接點名，「已經不想去搞清楚他們叫群星瑞智還是前2年才成立的神米（應為米神）國際，不論你們是為了要對投資方解釋，還是為了對工作人員有說法來解脫…真的很明顯只保護自己的考量…不負責任很自私。」

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【獨家】【未合作先鬧翻】藍調停拍背黑鍋　吳慷仁暴怒翻臉柴智屏

▲韓劇《我們的藍調時光》2年前讓申敏兒（右）和李秉憲（左）成為話題。（翻攝自tvN）

陣容華麗　停拍喊解散

吳慷仁一連在臉書發2次文痛斥劇組不負責任，表示自己4月接獲邀約，6月底該劇停拍前就已兩度婉拒，但他卻成為劇組停拍的藉口之一。「製片公司的無能，推卸到別人身上，但站在我的立場，我既然沒有答應，也就不應該被拿來說嘴，變成你們口中的擋箭牌…」他覺得自己臨陣被找來救火就算了，還變背黑鍋，讓他既不爽又失望。

【獨家】【未合作先鬧翻】藍調停拍背黑鍋　吳慷仁暴怒翻臉柴智屏

▲何潤東去年執導《不如海邊吹吹風》，是以海島生活為背景，也有傳激似《我們的藍調時光》。（大川大立提供）

柴智屏結合霹靂、遠傳、宏達數位影業等成立米神國際，去年初宣布開拍15部影視作品，其中台版《我們的藍調時光》希望能召集大咖，絕不輸韓版，據悉首波開出的理想名單有男星張震、楊祐寧、周渝民以及女星鍾欣凌、許瑋甯、張鈞甯等華麗陣容。

但該劇近期停拍並解散工作人員，據悉原本邀吳慷仁飾演的是韓劇中李秉憲的角色，一個愛情與親情都痛得令人撕心裂肺的人物，不過吳慷仁強調自己已婉拒演出，卻被柴智屏公司拿來當做停拍的藉口，令他無法接受，於是才在社群發文，不吐不快。

【獨家】【未合作先鬧翻】藍調停拍背黑鍋　吳慷仁暴怒翻臉柴智屏

▲邵雨薇（右）和吳慷仁（左）2017年因《極品絕配》來電，相戀以來感情很好，工作也互相扶持。

天候影響　延到明年拍

不過也有傳言指出，當年柴智屏監製的電影《樓下的房客》試鏡時，要求李杏、邵雨薇當場脫衣看身材，吳慷仁後來得知此事超級不滿，也可能因此暴走。

【獨家】【未合作先鬧翻】藍調停拍背黑鍋　吳慷仁暴怒翻臉柴智屏

▲今年初《我們的藍調時光》集合導演林孝謙（左起）、監製柴智屏、導演李青蓉進行大規模演員徵選，後雷聲大雨點小。（米神國際提供）

米神國際營運長呂筑君對《我們的藍調時光》停拍一事表示，因四月底才和文策院簽約，五月開始進行選角等前期準備工作，時間倉促，加上澎湖有東北季風的氣候問題，因此只有八月二十日到九月底這一個月才能拍，拍攝時間太短，導致延期一年拍攝。至於吳慷仁的抱怨，呂筑君表示，「我們從來沒有對外或者說過任何咎責於他人的事情，而且他也寫得很清楚，是因為某專業組召集人與他的談話造成。」認為吳慷仁並沒向她求證，她也無可奈何。


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