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日劇男神愛情長跑「宣布結婚了」！　間宮祥太朗親發聲明：請多關照

記者張筱涵／綜合報導

日本演員間宮祥太朗今（8日）驚喜在官方網站宣布結婚，對象是交往許久的圈外女性，未來仍會繼續在工作崗位上繼續努力。

▲▼間宮祥太朗。（圖／翻攝自X／natsu_cin）

▲間宮祥太朗結婚了。（圖／翻攝自X／natsu_cin）

間宮祥太朗今天透過聲明宣布，已經和交往許久的對象登記結婚，接著感謝工作夥伴、影迷，以及一路走來曾有過緣分的每一個人：「正因為有你們，才能迎來這個重要的時刻，我真心感謝。雖然我還很不成熟，但我將更加努力。未來也請多多關照。」

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其實間宮祥太朗去年4月就被拍到和一名女素人遛狗，當時就被爆出已經是半同居的狀態，且已經交往3到4年的時間。他2008年以《改造老師大作戰》正式作為演員出道，後續挑戰過多樣不同的角色，2021年以《Oh! My Boss!戀愛在別冊》走紅，是新一代的日劇男神。

【間宮祥太朗官方聲明翻譯】

盛夏之際，恭祝大家身體健康，事事順心。

雖然是個人私事，但這次謹慎地向大家報告，我已經和長期交往的對象結婚。

在工作上照顧著我的各位、一直支持我的影迷們，以及在過去人生中與我有關並支持我的所有人，正因為有你們，才能迎來這個重要的時刻，我真心感謝。

雖然我還很不成熟，但我將更加努力。未來也請多多關照。

間宮祥太朗

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