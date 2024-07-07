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小哥哥艾里再轟「一坨屎」飆五字經！孫生傻眼：過1年還是這麼玻璃

記者劉宛欣／綜合報導

反骨男孩成員孫生、小哥哥艾理2023年7月出席《拳上The Cage》一解恩怨，沒想到時隔一年，兩人又開戰！孫生先是發文紀念拳上滿一周年，附上了幾張與小哥哥艾里的擂台照片，沒想到卻意外惹怒對方，小哥哥艾里隨後發長文開轟，讓孫生相當無奈，直呼「怎麼會覺得我在攻擊你，你怎麼還是這麼玻璃（心）啊？」

▲小哥哥艾里再槓孫生。（圖／翻攝自小哥哥艾里、孫生IG）

▲孫生發文紀念拳上1周年。（圖／翻攝自孫生IG）

事件源自於孫生在5日發文「今天拳上滿一週年！首次攻蛋7/5很值得紀念的日子」，還附上了數張拳上現場的照片，怎料此舉惹惱了小哥哥艾里，對方隨即於IG發文，提到自己與孫生不是同一世界的人，批評對方沒度量，還用生動的比喻描述這種關係：「明明我請阿姨打掃變得很乾淨，阿地上莫名其妙多出了一坨屎，很臭很噁。所以你只能用濕紙巾把它捏起來然後丟進垃圾桶。」

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▲小哥哥艾里再槓孫生。（圖／翻攝自小哥哥艾里、孫生IG）

▲小哥哥艾里發長文開轟。（圖／翻攝自小哥哥艾里IG）

小哥哥艾里還分享了自己在過去一年中的成就和改變，透露每月為家人提供足夠的生活費，努力成為一個孝順和大方的人，也強調自己在與女來賓合作時保持禮貌，不會佔女方便宜。艾里表示，這一年來他真正感受到了快樂，並感謝所有給予他機會的人。最後還砲轟孫生「X拎娘X掰，你這種人怎麼還能活到今天沒被處理，真佩服酷炫管得住你這條瞎咖狗」、「屁孩爛人，林北以後都不想看到你，慢走不送」。

孫生被砲轟後，貼文底下留言「沒人跟你講開，你那時硬來要和好，我只是做樣子而已，我懶得跟你這種人玩」，接著提到小哥哥艾里曾提及孫生媽媽，讓他很不開心，氣炸回嗆「你還說什麼孫生我們以後當好朋友，誰要跟你當好朋友？你感覺不出來我都沒有裡你是不是？你最好少來惹我，隨時拳賽第二場，我等你報仇，打贏再來嘴！」然而他卻疑似因被封鎖，無法留言。

▲小哥哥艾里再槓孫生。（圖／翻攝自小哥哥艾里、孫生IG）

▲孫生被封鎖無法留言。（圖／翻攝自孫生IG）

孫生事後透過自己IG帳號發影片回擊「超屌的，有些人這輩子就是會一直讓你生氣」，他表示自己只是因為7月5日是首次登上小巨蛋的日子，值得紀念才會發文，無奈表示「照片就那些，不然是有別的照片嗎？」批評對方發文還扯收入多寡，讓他回嗆「我在講拳賽這件事情，你要比收入，還是要比誰公仔比較多？還是比說爸媽好了，你有爸媽，哎我輸了，我沒有爸媽」。

▲小哥哥艾里再槓孫生。（圖／翻攝自小哥哥艾里、孫生IG）

▲孫生PO影片回擊。（圖／翻攝自孫生IG）

孫生最後冷靜後表示「我其實不應該生氣，但是看到就很氣耶」，再次強調自己沒有要攻擊小哥哥艾里的意思，「你怎麼會覺得我在攻擊你？你怎麼還是這麼玻璃？一年過去你還是這麼玻璃」，並約戰第二次的拳上。

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