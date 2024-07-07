鮪魚昔遇經紀人轉送公關品！　親揭離譜對話無奈發聲

記者王靖淳／綜合報導

網紅蔡阿嘎日前開除資深員工蘿拉，並於事後公布解雇真相為對方利用AB合約詐財8位數，消息曝光後掀起各界討論。為此，女星鮪魚（徐瑋吟）最近也發文透露，以前曾遇過有經紀人在未經她同意的情況下，私自將廠商贈送的禮盒轉送他人，讓她無奈表示：「只能說合作夥伴真的不容易。」

▲鮪魚會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／徐瑋吟鮪魚）

鮪魚提到，廠商和她確認後自己才得知有禮盒這回事，不過當她向經紀人求證時，對方除了道歉外，還解釋稱因臨時需要回禮給其他廠商，所以才會把收到的禮盒暫時轉送，並表示若需要拍照，會再買一份新的還她。為此，鮪魚強調，重點並非重買禮盒，而是她認為，自己應尊重並感謝愛護她的廠商。

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▲鮪魚認為合作夥伴不容易。（圖／翻攝自threads／weiyin.com.tw）

鮪魚直言：「這世上沒有誰應該要對誰好，而獅子座的我更不覺得自己比較厲害，所以每一份他人的心意，我都很珍惜。」她表示，能獲得獅子的真心並不容易，合作夥伴間的互相信任及尊重更是重要。貼文曝光後，吸引網友朝聖按讚，同時也寫下「完全同意」、「重點在尊重」、「至少應該要先問妳可不可以」等留言表示贊同。